Israel hạ sát tham mưu trưởng của Hezbollah

Israel tập kích ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon, khiến người được cho là lãnh đạo số hai của nhóm vũ trang Hezbollah thiệt mạng.

Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo ông Benjamin Netanyahu hôm 23/11 ra lệnh cho quân đội nước này tấn công khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon, với mục tiêu là "tham mưu trưởng nhóm vũ trang Hezbollah". Thông báo không đề cập mục tiêu có bị hạ hay không.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó tuyên bố Ali Tabatabai, tham mưu trưởng Hezbollah, đã thiệt mạng trong cuộc tập kích.

Hezbollah sau đó xác nhận đòn tập kích đã khiến "chỉ huy vĩ đại Ali Tabatabai" thiệt mạng, song không nêu cụ thể chức danh của ông.

Tòa nhà bị hư hại ở ngoại ô phía nam Beirut sau đòn tập kích của Israel hôm 23/11. Ảnh: AFP

Bộ Y tế Lebanon thông báo 5 người đã thiệt mạng và 28 người bị thương sau khi một tòa chung cư ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut trúng tập kích, song không nêu danh tính các nạn nhân. Đây là lần đầu tiên Israel tập kích khu vực ngoại ô phía nam thủ đô của Lebanon, nơi ở của nhiều quan chức Hezbollah, sau nhiều tháng.

Một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết Tel Aviv không báo trước cho Washington về kế hoạch tấn công, song đã cập nhật ngay lập tức sau khi đòn đánh diễn ra. Một người khác nói rằng Mỹ đã biết Israel có kế hoạch gia tăng tập kích ở Lebanon từ nhiều ngày trước.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt Tabatabai vào năm 2016, gọi ông là lãnh đạo quân sự chủ chốt của Hezbollah và treo thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về người này. Truyền thông Israel cho biết ông được coi là lãnh đạo số hai của nhóm, sau thủ lĩnh Naim Qassem.

Chiến dịch tập kích của Israel nhằm vào Hezbollah trong hai năm qua đã khiến thủ lĩnh Hassan Nasrallah, phần lớn giới lãnh đạo quân sự và khoảng 5.000 thành viên của nhóm thiệt mạng. Bất chấp hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào cuối năm 2024, Israel vẫn thường xuyên không kích miền nam Lebanon với lý do ngăn Hezbollah phục hồi năng lực quân sự.

Vị trí Beirut. Đồ họa: RANE

Tel Aviv cáo buộc Hezbollah đang tìm cách tái vũ trang sau khi đạt được lệnh ngừng bắn, trong khi nhóm vũ trang khẳng định đã tuân thủ thỏa thuận khi chấm dứt hiện diện quân sự ở khu vực gần biên giới Israel.

Trước khi cuộc tập kích diễn ra, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp tục "chống khủng bố" trên một số mặt trận. "Chúng tôi sẽ làm mọi điều cần thiết để ngăn Hezbollah tái lập khả năng đe dọa Israel", ông nhấn mạnh.

Phạm Giang (Theo Reuters, AFP, Times of Israel)