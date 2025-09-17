Israel dội mưa bom xuống Gaza City, dân thường tháo chạy

Israel giáng đòn tấn công tàn khốc nhất xuống Gaza City kể từ khi nổ ra chiến sự, khiến hàng nghìn dân thường tháo chạy dưới mưa bom.

"Gaza đang bốc cháy", ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ngày 16/9 đăng trên mạng xã hội X, khi quân đội nước này mở đợt tấn công dữ dội nhất vào Gaza City trong gần hai năm bùng phát xung đột. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gọi đòn tấn công này của Israel là "khủng khiếp".

Cơ quan y tế Dải Gaza cho biết các đòn không kích liên tiếp của quân đội Israel đã khiến khoảng 91 người thiệt mạng chỉ riêng trong ngày 16/9. Ít nhất 17 công trình ở Gaza City đã bị phá hủy, trong đó có nhà thờ Hồi giáo Aybaki ở khu Tuffah. Ngoài dội mưa bom, quân đội Israel cũng dùng robot chứa thuốc nổ phá hủy các khu vực ở phía bắc, phía nam và phía đông thành phố.

Nhiều người dân tuyên bố bám trụ thành phố trong những ngày đầu Israel lên kế hoạch tấn công. Tuy nhiên, khi tiêm kích Israel liên tiếp ném bom, biến các công trình thành đống đổ nát, người dân ở Gaza City vội vàng sơ tán, cố đem theo những tài sản cuối cùng tháo chạy về thành phố ven biển Al-Rashid.

Người dân Palestine sơ tán về phía nam khi Israel dội bom xuống Gaza City hôm 16/9. Ảnh: AP

Một quan chức quân đội Israel ước tính khoảng 350.000 người đã tháo chạy khỏi Gaza City. Tuy nhiên, chính quyền ở Gaza nói rằng khoảng 190.000 người rời khỏi thành phố, số còn lại chuyển đến khu trung tâm và phía tây Gaza City.

Những dân thường rời khỏi Gaza City được dự đoán sẽ đối mặt với tương lai bất định ở phía nam, khi vùng nhân đạo Al-Mawasi vốn đã chật kín những người sơ tán từ các khu vực phía đông Rafah và Khan Younis, lại vừa bị Israel không kích.

Chính quyền ở Dải Gaza còn ghi nhận xu hướng sơ tán ngược, hôm 16/9 cho biết rằng khoảng 15.000 người đã quay về Gaza City sau khi chứng kiến điều kiện sống khắc nghiệt ở Al-Mawasi.

Phần lớn Gaza City đã bị tàn phá trong những tuần đầu của cuộc xung đột, nhưng khoảng 1 triệu dân sau đó đã trở về thành phố và bám trụ cho đến nay. Việc người dân phải rời đi lần này đồng nghĩa với họ sẽ phải chấp nhận sống trong những trại nhân đạo chật chội, thiếu lương thực, vật tư y tế dọc bờ biển phía nam Dải Gaza.

Trong khi đó, quân đội Israel công bố những bức ảnh cho thấy hàng đoàn xe tăng, thiết giáp đang tiến sâu hơn vào Gaza City, trong nỗ lực kiểm soát hoàn toàn thành phố này nhằm "xóa sổ" Hamas. Lực lượng này thừa nhận sẽ mất "vài tháng" để kiểm soát Gaza City.

"Dù mất bao lâu đi chăng nữa, chúng tôi vẫn sẽ tác chiến ở Gaza", phát ngôn viên quân đội Israel Effie Defrin tuyên bố.

Xe tăng, thiết giáp Israel tập kết gần Dải Gaza ngày 16/9/2025. Ảnh: AP

Trong khi đó, Ủy ban Điều tra Liên Hợp Quốc ngày 16/9 công bố báo cáo kết luận rằng cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza là "cuộc diệt chủng", lấy dẫn chứng từ những tuyên bố công khai của các quan chức Israel cho thấy nước này thể hiện "ý định cụ thể" trong việc hủy diệt dân tộc Palestine.

Ủy ban này không có cơ chế hành động với cáo buộc diệt chủng, nhưng kết luận của họ có thể được các công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế sử dụng trong các cuộc điều tra. Tel Aviv từ chối hợp tác với ủy ban này và cho rằng họ mang định kiến "chống Israel".

Ngọc Ánh (Theo Al Jazeera, AP, AFP)