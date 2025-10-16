Israel dọa tiếp tục chiến đấu nếu Hamas không tôn trọng thỏa thuận

Bộ trưởng Quốc phòng Israel đe dọa sẽ tiếp tục chiến dịch ở Dải Gaza nếu Hamas không tôn trọng các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

"Nếu Hamas từ chối tuân thủ thỏa thuận, Israel sẽ phối hợp với Mỹ để tiếp tục chiến đấu và hành động nhằm đánh bại hoàn toàn Hamas, thay đổi thực tế ở Dải Gaza và đạt mọi mục tiêu của cuộc chiến", Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết trong tuyên bố ngày 15/10.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Hamas trao trả hai thi thể con tin cho Israel, cho biết đây có thể là "những thi thể cuối cùng được bàn giao trong giai đoạn này". Điều này đồng nghĩa với Hamas chưa thực thi điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn là giao nộp tất cả thi thể con tin.

"Chúng tôi đã thực hiện cam kết bằng cách bàn giao toàn bộ con tin còn sống cũng như tất cả thi thể có thể tiếp cận. Số còn lại đòi hỏi trang thiết bị chuyên dụng và nỗ lực đặc biệt. Chúng tôi đang dồn nhiều nguồn lực để hoàn tất công việc", Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, cho hay.

Ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, tại Washington hôm 18/7. Ảnh: AFP

Các quan chức Mỹ cấp cao, làm nhiệm vụ giám sát quá trình thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, đã lên tiếng bênh vực Hamas trong vấn đề này. Họ cho rằng Hamas đặt mục tiêu làm đúng cam kết là trao trả toàn bộ thi thể con tin, nhưng quá trình tìm kiếm các thi thể ở dải đất lúc này rất khó khăn vì đa số không còn nguyên vẹn.

"Chúng tôi vẫn nhận được thông tin rằng họ tôn trọng thỏa thuận. Họ muốn thỏa thuận được hoàn tất", quan chức Mỹ giấu tên nói.

Khi được hỏi liệu Hamas có tuân thủ thỏa thuận hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã trả lời rằng lực lượng này "đang đào bới" để tìm kiếm thi thể con tin.

Theo thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một do Tổng thống Mỹ làm trung gian, kể từ ngày 13/10, Hamas trao trả Israel 20 con tin còn sống và 10 thi thể. Tuy nhiên, Tel Aviv nói rằng trong số này có một thi thể không phải của con tin.

Đổi lại, Israel cũng thả tự do cho gần 2.000 tù nhân Palestine. Một bệnh viện ở Dải Gaza cho biết họ đã nhận được thi thể của 90 người Palestine do Israel trao trả.

Ngọc Ánh (Theo AFP)