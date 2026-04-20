Israel điều tra vụ binh sĩ đập phá tượng Chúa ở Lebanon

Quân đội Israel mở cuộc điều tra sau khi xuất hiện ảnh quân nhân dùng búa đập phá tượng Chúa Jesus tại Lebanon.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 19/4 thông báo đã hoàn tất kiểm tra sơ bộ về bức ảnh xuất hiện trước đó một ngày, trong đó cho thấy binh sĩ nước này "làm tổn hại một biểu tượng của Cơ đốc giáo".

"Chúng tôi xác định rằng bức ảnh ghi lại một quân nhân IDF đang hoạt động ở miền nam Lebanon. IDF xem đây là sự việc rất nghiêm trọng và nhấn mạnh rằng hành vi của người này hoàn toàn không phù hợp với các giá trị mà chúng tôi kỳ vọng ở quân nhân", thông báo có đoạn.

Quân nhân Israel ở miền nam Lebanon hôm 15/4. Ảnh: AP

Bức ảnh chụp tại làng Debel, nơi có dân cư chủ yếu theo Cơ đốc giáo, cho thấy một quân nhân Israel đang dùng búa đập phá tượng Chúa Jesus trong trạng thái lộn ngược và đã bị tách khỏi thập tự giá.

IDF cho biết Bộ tư lệnh Phương Bắc đang điều tra sự việc, thêm rằng "biện pháp thích hợp" sẽ được áp dụng đối với những người liên quan. Quân đội Israel cũng tuyên bố đang nỗ lực hỗ trợ cộng đồng địa phương để đặt lại bức tượng vào vị trí cũ.

"Chúng tôi chắc chắn lên án hành động đáng hổ thẹn này, vì nó đã xúc phạm cảm xúc tôn giáo và tấn công vào niềm tin thiêng liêng của chúng tôi", Maroun Nassif, phó lãnh đạo làng Debel, cho biết.

Debel là một trong 55 làng và thị trấn ở nằm ở khu vực do quân đội Israel kiểm soát tại miền nam Lebanon. Khu dân cư này nằm cách Bint Jbeil, thị trấn mà IDF gọi là "thành trì của nhóm vũ trang Hezbollah" và đang phong tỏa, hơn 6 km về phía tây.

Chiến sự ở Lebanon tái bùng phát hồi đầu tháng 3, sau khi nhóm vũ trang Hezbollah phóng rocket vào lãnh thổ Israel để trả đũa vụ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị hạ sát trong ngày đầu chiến sự Trung Đông. Israel đáp trả bằng các cuộc tập kích quy mô lớn trên khắp Lebanon và điều quân vào miền nam quốc gia láng giềng.

Binh sĩ Israel vẫn đóng quân ở khu vực này dù lệnh ngừng bắn giữa Tel Aviv và Beirut đã có hiệu lực từ hôm 17/4.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz hôm 19/4 cho biết đã cùng Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ thị cho quân đội "hành động toàn lực cả ở trên không và mặt đất, kể cả trong thời gian ngừng bắn, để bảo vệ binh sĩ ở Lebanon khỏi mọi mối đe dọa".

Phạm Giang (Theo CNN, AFP)