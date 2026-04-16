Israel bị tố đánh sập cầu, cô lập miền nam Lebanon

Israel bị cáo buộc phá hủy cây cầu cuối cùng bắc qua sông Litani, khiến hàng chục nghìn dân ở miền nam Lebanon không tiếp cận được viện trợ.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon NNA hôm nay đưa tin Israel đã tiến hành "hai cuộc không kích liên tiếp" nhằm vào cầu Qasmiyeh, nối thành phố ven biển Sidon với thành phố Tyre ở miền nam, khiến công trình bị phá hủy hoàn toàn. "Trước đợt không kích này, một máy bay không người lái cũng thực hiện hai cuộc tấn công gần cây cầu đó", NNA cho hay.

Video từ hiện trường cho thấy loạt vụ nổ lớn, với những cột khói lớn cuồn cuộn bốc lên giữa những đồng cỏ.

Israel 'phá hủy' cây cầu cuối cùng bắc qua sông Litani Cầu Qasmiyeh ở Lebanon bị tấn công ngày 16/4. Video: Al Jadeed News

Quân đội Israel khẳng định "không nhắm mục tiêu" vào cây cầu, nhưng xác nhận đã tấn công "khu vực lân cận".

Sông Litani chia đôi Lebanon, nằm cách thủ đô Beirut khoảng 70 km về phía nam, đổ ra Địa Trung Hải và là con sông quan trọng nhất của quốc gia này. Trước vụ tấn công, Qasmiyeh là cây cầu nguyên vẹn cuối cùng bắc qua sông Litani. Điều này đồng nghĩa toàn bộ khu vực miền nam Lebanon đã bị chia cắt với phần còn lại của quốc gia.

Israel gia tăng các cuộc không kích nhằm vào miền nam Lebanon những ngày gần đây, ngay cả khi giới chức khu vực thúc đẩy một liên lạc trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực. Tướng Eyal Zamir, tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), hôm 15/4 yêu cầu binh sĩ biến các khu dân cư phía nam sông Litani thành "cấm địa đối với Hezbollah".

Hiện trường cầu Qasmiyeh ở Lebanon bị hư hại sau cuộc không kích ngày 16/4. Ảnh: Reuters

Các tổ chức nhân quyền quốc tế nhiều lần cảnh báo những cuộc tấn công của Israel vào hạ tầng thiết yếu đối với dân thường, những người đang tìm cách tiếp cận dịch vụ y tế, lương thực và cứu trợ tại Lebanon, có thể cấu thành "tội ác chiến tranh".

Từ ngày 12/3 đến 8/4, IDF đã "phá hủy có hệ thống hoặc gây hư hại nghiêm trọng toàn bộ các cây cầu chính" nối khu vực phía nam sông Litani với phần còn lại của Lebanon, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW). Điều này khiến cầu Qasmiyeh trở thành "tuyến vượt sông chính duy nhất còn hoạt động" tính đến ngày 10/4.

"Các cuộc không kích đã hạn chế nghiêm trọng khả năng di chuyển an toàn của dân thường, cũng như cản trở các cơ quan nhà nước, tổ chức nhân đạo, bệnh viện và cơ sở y tế cung cấp viện trợ và chăm sóc y tế", HRW cho biết.

Vị trí sông Litani. Đồ họa: ACLED

Một quan chức cấp cao Israel giấu tên ngày 15/4 cho hay nội các an ninh nước này đã nhóm họp để thảo luận về khả năng ngừng bắn một tuần tại Lebanon.

Theo kênh truyền hình Channel 12 của Israel, Washington cũng đang gây áp lực để Tel Aviv đồng ý lệnh ngừng bắn này. Họ hy vọng bước đi sẽ giúp thúc đẩy cuộc đàm phán do Mỹ hậu thuẫn giữa Israel và Lebanon, cũng như nỗ lực của Washington nhằm đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Tehran.

Huyền Lê (Theo CNN, AFP)