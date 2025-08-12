ISHCMC đào tạo đa chiều với triết lý 'tự tin không kiêu ngạo'

Trong hơn 30 năm phát triển, trường Quốc tế TP HCM (ISHCMC) chú trọng giáo dục toàn diện với triết lý "tự tin nhưng không kiêu ngạo", làm nền tảng phát triển tri thức, nhân cách.

Theo thầy Marco Longmore, Hiệu trưởng ISHCMC, trường nuôi dưỡng cho học sinh sự tự tin, tinh thần đổi mới, đồng thời, đề cao sự khiêm tốn và tôn trọng người khác. Đây là những nền tảng quan trọng giúp các em phát triển bền vững, cả trong học tập lẫn cuộc sống sau này.

Tại ISHCMC, chương trình Tú tài Quốc tế (IB) được thiết kế mở và linh hoạt nhằm khơi dậy niềm đam mê học hỏi của học sinh. Trường khuyến khích học sinh rèn luyện tư duy phản biện, khơi gợi sự tò mò và khám phá đa lĩnh vực. Môi trường học tập không chỉ cung cấp kiến thức, mà còn định hình nhân cách và các kỹ năng thiết yếu cho thế kỷ 21.

Học sinh ISHCMC thoải mái trao đổi với thầy giáo. Ảnh: ISHCMC

Trường áp dụng cách tiếp cận giáo dục toàn diện kết hợp chương trình học chuyên sâu, hệ thống hoạt động ngoại khóa và chú trọng phát triển trí tuệ cảm xúc. Qua đó, học sinh được rèn luyện các kỹ năng như sáng tạo, hợp tác, giao tiếp và tư duy phản biện, những yếu tố then chốt để thành công trong học tập, sự nghiệp và trong môi trường toàn cầu hóa.

Song song, ISHCMC đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và tổ chức hơn 95 hoạt động sau giờ học (ASA), 26 chương trình tại Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Quốc tế (IPAA) nhằm giúp học sinh phát triển tinh thần đồng đội, khả năng lãnh đạo, sự kiên trì và thấu hiểu. Trường cũng tạo điều kiện để các em khám phá năng lực cá nhân và đam mê của bản thân.

Học sinh ISHCMC được giáo viên quan tâm sát sao. Ảnh: ISHCMC

Bên cạnh đó, ISHCMC triển khai mô hình giáo dục cá nhân hóa với đội ngũ Hỗ trợ học sinh. Tiến sĩ Hana Adams - Giám đốc Bộ phận Hỗ trợ học sinh cho biết, vai trò của các chuyên viên tâm lý học đường là yếu tố khác biệt giúp trường đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng cá nhân. Sự phối hợp giữa giáo viên, cố vấn và chuyên viên tâm lý giúp theo sát quá trình phát triển cá nhân của từng em, từ đó, đưa ra các hỗ trợ kịp thời, phù hợp.

Trường cũng thường xuyên kết nối với phụ huynh qua các buổi tư vấn, hội thảo và giao tiếp định kỳ. Phụ huynh có thể đồng hành cùng nhà trường trong việc xây dựng thói quen học tập hiệu quả cho con em tại nhà. Ngoài ra, quy mô lớp học được duy trì ở mức nhỏ để đảm bảo mỗi học sinh đều nhận được sự quan tâm và hỗ trợ sát sao từ giáo viên.

ISHCMC khuyến khích học sinh cùng trao đổi, tôn trọng cá nhân. Ảnh: ISHCMC

Với những nỗ lực trong giáo dục toàn diện, các thế hệ học sinh tốt nghiệp từ ISHCMC đã đạt nhiều thành tích học tập nổi bật, có bản lĩnh, tinh thần cầu tiến và định hướng rõ ràng. Khóa 2025 đã giành được hơn 56 triệu USD học bổng từ các trường đại học danh tiếng toàn cầu.

98% học sinh ISHCMC khóa 2025 được nhận vào đại học theo nguyện vọng. Trong nhiều năm qua, học sinh tốt nghiệp từ trường đã trúng tuyển vào 7 trong số 10 đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS như Harvard, Yale, UPenn, Chicago, LSE, cùng các trường đại học nổi bật tại Hàn Quốc như Seoul National, Korea và Yonsei. 57% học sinh đạt bằng song ngữ ở nhiều ngôn ngữ - cao gấp đôi mức trung bình toàn cầu (23%).

Bà Irene Moni - phụ huynh có con học tại ISHCMC giai đoạn 2015-2020 chia sẻ, dù đã vài năm kể từ khi các con tốt nghiệp ISHCMC, những dư âm vẫn còn đọng lại. Các con thường nhắc về những cơ hội tuyệt vời tại đây nơi các con trưởng thành vượt bậc và gặt hái thành công.

"Chúng tôi vô cùng biết ơn nền tảng giáo dục mà nhà trường mang lại - không chỉ về học thuật mà cả cảm xúc và xã hội", bà nói thêm.

Nhật Lệ