Isaac, Song Luân cùng dàn sao dự sự kiện Montblanc

Sự kiện pop-up chủ đề "The Journey: Let's Write" của Montblanc diễn ra tại sảnh Atrium, trung tâm thương mại Saigon Centre (phường Sài Gòn ), mở ra không gian trải nghiệm lấy cảm hứng từ chuyến tàu khám phá sức mạnh chuyển hóa của nghệ thuật chữ viết. Hoạt động quy tụ nhiều nghệ sĩ.

Diễn viên Song Luân (trái), Ông Jean-Sebastien Gerondeau - Chủ tịch Montblanc khu vực Nam Á và ca sĩ Isaac (phải) chụp lưu niệm ở khoang tàu viễn du - dựa trên thế giới điện ảnh giàu sắc màu của đạo diễn Wes Anderson. Nơi đây, từng chi tiết được chăm chút nhằm tôn vinh di sản, sáng tạo, tinh thần chữ viết thương hiệu.