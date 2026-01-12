Isaac, Song Luân cùng dàn sao dự sự kiện Montblanc

Sự kiện pop-up chủ đề "The Journey: Let's Write" của Montblanc diễn ra tại sảnh Atrium, trung tâm thương mại Saigon Centre (phường Sài Gòn ), mở ra không gian trải nghiệm lấy cảm hứng từ chuyến tàu khám phá sức mạnh chuyển hóa của nghệ thuật chữ viết. Hoạt động quy tụ nhiều nghệ sĩ.
Diễn viên Song Luân (trái), Ông Jean-Sebastien Gerondeau - Chủ tịch Montblanc khu vực Nam Á và ca sĩ Isaac (phải) chụp lưu niệm ở khoang tàu viễn du - dựa trên thế giới điện ảnh giàu sắc màu của đạo diễn Wes Anderson. Nơi đây, từng chi tiết được chăm chút nhằm tôn vinh di sản, sáng tạo, tinh thần chữ viết thương hiệu.
Sự kiện pop-up chủ đề "The Journey: Let's Write" của Montblanc diễn ra tại sảnh Atrium, trung tâm thương mại Saigon Centre (phường Sài Gòn ), mở ra không gian trải nghiệm lấy cảm hứng từ chuyến tàu khám phá sức mạnh chuyển hóa của nghệ thuật chữ viết. Hoạt động quy tụ nhiều nghệ sĩ.
Diễn viên Song Luân (trái), Ông Jean-Sebastien Gerondeau - Chủ tịch Montblanc khu vực Nam Á và ca sĩ Isaac (phải) chụp lưu niệm ở khoang tàu viễn du - dựa trên thế giới điện ảnh giàu sắc màu của đạo diễn Wes Anderson. Nơi đây, từng chi tiết được chăm chút nhằm tôn vinh di sản, sáng tạo, tinh thần chữ viết thương hiệu.
Từ trái qua: diễn viên Trần Ngọc Vàng, Trần Nghĩa, Thanh Sơn, Trần Quốc Anh, Marando và Kelbin hóa lữ khách trên chuyến tàu sáng tạo.
Từ trái qua: diễn viên Trần Ngọc Vàng, Trần Nghĩa, Thanh Sơn, Trần Quốc Anh, Marando và Kelbin hóa lữ khách trên chuyến tàu sáng tạo.
Trần Việt Bảo Hoàng, CEO Công ty Cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn (Unicorp), sáng lập Miss Cosmo International, điều hành hệ sinh thái Cosmo+, tại điểm dừng trung tâm trên khoang tàu Montblanc Voyage of Panorama - nơi tái hiện không gian điện ảnh với những suất chiếu lại phim ngắn.
Trần Việt Bảo Hoàng, CEO Công ty Cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn (Unicorp), sáng lập Miss Cosmo International, điều hành hệ sinh thái Cosmo+, tại điểm dừng trung tâm trên khoang tàu Montblanc Voyage of Panorama - nơi tái hiện không gian điện ảnh với những suất chiếu lại phim ngắn.
Nhạc sĩ, nhà sản xuất Kai Dinh, doanh nhân Sơn Đoàn và người mẫu Tuyết Lan cũng tạo dáng ở khoang tàu Montblanc Voyage of Panorama.
Nhạc sĩ, nhà sản xuất Kai Dinh, doanh nhân Sơn Đoàn và người mẫu Tuyết Lan cũng tạo dáng ở khoang tàu Montblanc Voyage of Panorama.
MC Thùy Minh và dàn khách mời trò chuyện về hành trình và phong cách sống.
MC Thùy Minh và dàn khách mời trò chuyện về hành trình và phong cách sống.
Dòng chảy khám phá tiếp nối trên trang giấy. Theo đó, khách được mời ghi lại cảm xúc qua "Nhật ký du lịch" hay lời nhắn yêu thương qua bưu thiếp, phía Montblanc sẽ gửi đi sau sự kiện.
Hơn một thế kỷ qua, những nét mực Montblanc đồng hành người dùng trên mọi hành trình, từ họp hành, bàn bạc công việc, những chuyến đi xa đến khoảnh khắc kết nối bản thân trên trang giấy. Dịp này, thương hiệu tặng khách tham quan vật phẩm lưu niệm (giới hạn số lượng) nhằm tri ân mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua.
Dòng chảy khám phá tiếp nối trên trang giấy. Theo đó, khách được mời ghi lại cảm xúc qua "Nhật ký du lịch" hay lời nhắn yêu thương qua bưu thiếp, phía Montblanc sẽ gửi đi sau sự kiện.
Hơn một thế kỷ qua, những nét mực Montblanc đồng hành người dùng trên mọi hành trình, từ họp hành, bàn bạc công việc, những chuyến đi xa đến khoảnh khắc kết nối bản thân trên trang giấy. Dịp này, thương hiệu tặng khách tham quan vật phẩm lưu niệm (giới hạn số lượng) nhằm tri ân mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua.
Pop-up "The Journey: Let's Write" diễn ra tại sảnh Atrium, Saigon Centre đến hết ngày 14/1, mở cửa từ 9h30 đến 21h30. Các sản phẩm Montblanc đang được giới thiệu tại Takashimaya (TP HCM) và Tràng Tiền Plaza (Hà Nội).
Pop-up "The Journey: Let's Write" diễn ra tại sảnh Atrium, Saigon Centre đến hết ngày 14/1, mở cửa từ 9h30 đến 21h30. Các sản phẩm Montblanc đang được giới thiệu tại Takashimaya (TP HCM) và Tràng Tiền Plaza (Hà Nội).
Đông Vệ
Ảnh: Montblanc