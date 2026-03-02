Isaac, Ngô Kiến Huy và dàn sao hưởng ứng chiến dịch chúc fan 8/3

Ngô Kiến Huy, Isaac, HuyR và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc sẽ gửi lời chúc fan dịp 8/3 qua chiến dịch mới của Chicilon Media.

Những ngày qua, màn hình LED ở các thang máy tòa nhà liên tục phát đi hình ảnh, video trong chiến dịch Lời chúc 8/3 gọi tên bạn. Chương trình nhận sự hưởng ứng từ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cùng các ca sĩ Ngô Kiến Huy, Isaac, HuyR, thu hút sự chú ý của giới văn phòng lẫn cư dân.

Thay vì thông điệp quảng cáo quen thuộc, màn hình hiển thị nội dung kêu gọi khán giả tương tác, đăng ký nhận lời chúc 8/3 cá nhân hóa. Cụ thể, fan có thể chạm NFC trên màn hình thang máy thuộc hệ thống Chicilon Media để tham gia, chờ đón khoảnh khắc tên mình xuất hiện cùng lời chúc từ dàn sao. NFC viết tắt từ "Near Field Communication", là công nghệ giao tiếp không dây tầm ngắn, cho phép hai thiết bị trao đổi dữ liệu khi đặt gần nhau (dưới 4 cm).

Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy cùng dàn sao đánh giá chiến dịch thú vị, có thể kết nối họ với người hâm mộ. Các nghệ sĩ nói chờ khoảnh khắc chúc fan ngày lễ 8/3 nhiều niềm vui.

Dàn sao nói hào hứng tham gia chiến dịch "Lời chúc 8/3 gọi tên bạn". Ảnh: Chicilon Media

Trên các diễn đàn và Fanpage Chicilon Media, đa số khán giả nói hào hứng, chờ đón lời chúc từ thần tượng. Nhiều Gen Z cho rằng việc chủ động tương tác, đăng ký ngay tại nơi làm việc hoặc sinh sống tạo cảm giác gần gũi, nhất là đúng dịp Quốc tế Phụ nữ.

Nguyễn Ly (27 tuổi, TP HCM) thành viên thuộc cộng đồng fan Isaac, cho biết lúc đợi thang máy, cô tình cờ thấy thông điệp chúc mừng 8/3 từ Isaac cùng lời kêu gọi "Chạm NFC để tìm hiểu thêm" trên màn hình LED tại sảnh tòa nhà."Thông tin đăng ký nhận lời chúc 8/3 được cá nhân hóa khiến tôi tò mò, muốn thử ngay. Quá trình chạm NFC diễn ra mượt mà, thao tác đăng ký cũng đơn giản", cô lý giải.

Đồng quan điểm trên, khán giả Hồng Thơ (30 tuổi, Hà Nội) lần đầu có cơ hội tương tác, đăng ký nhận lời chúc từ Ninh Dương Lan Ngọc ngay tại khu dân cư. "Trải nghiệm khá mới lạ, nhất là khi được thần tượng gọi đúng tên. Yếu tố này khiến người hâm mộ có cảm giác gần gũi nghệ sĩ hơn so với chỉ theo dõi qua mạng xã hội," cô nói.

Màn hình thang máy là điểm chạm để người xem tương tác và đăng ký nhận lời chúc 8/3 cá nhân hóa. Ảnh: Chicilon Media

Điểm nhấn chiến dịch là cách Chicilon Media đưa hoạt động tương tác ra không gian đời thực, trên hệ thống LED kết nối 4G. Nội dung sẽ được cá nhân hóa theo từng màn hình cụ thể, cập nhật linh hoạt dựa trên bối cảnh và hành vi người xem.

"Mỗi màn hình thang máy có thể hiển thị nội dung khác nhau, tạo cảm giác bất ngờ khi người xem bắt gặp các thông điệp được thiết kế riêng, thay vì trải nghiệm quảng cáo phát đồng loạt như trước đây", người đại diện phân tích.

Trên nền tảng đó, công nghệ NFC đóng vai trò kích hoạt trải nghiệm, giúp fan chủ động tương tác và đăng ký nhận lời chúc được cá nhân hóa, gắn với địa điểm họ sinh sống hoặc làm việc. Cũng theo đại diện Chicilon Media, việc mở đăng ký sớm nhằm tạo không khí chờ đợi và kết nối người xem với chiến dịch ngay từ giai đoạn đầu.

Lời chúc sẽ được phát sóng tại tòa nhà fan sinh sống hoặc làm việc. Ảnh: Chicilon Media

Hoạt động mừng 8/3 diễn ra đồng loạt trên hệ thống màn hình được nâng cấp đồng bộ từ cuối năm 2025. Đơn vị hiện có hơn 36.000 LED ở 3.500 tòa nhà, kết nối 4G lẫn tính năng tương tác NFC, tạo tiền đề để triển khai loạt hình thức truyền thông trong nhà có khả năng vận hành linh hoạt và mở rộng tương tác quy mô lớn.

Qua hệ thống này, khán giả có thể chủ động tương tác bằng thao tác chạm điện thoại, từ đó tham gia các hoạt động, nhận ưu đãi hoặc truy cập trực tiếp vào website thương hiệu. Cách tiếp cận từng bước hoàn thiện chu trình khép kín từ "hiển thị" đến "chuyển đổi" ngay tại điểm chạm đời thực.

Chiến dịch Lời chúc 8/3 gọi tên bạn mở cổng đăng ký từ ngày 24/2 đến hết 7/3, khán giả có thể chạm NFC trực tiếp trên màn hình để đăng ký nhận lời chúc cá nhân hóa. Thông điệp mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ dự kiến phát sóng ngày 2-8/3.

