Isaac, Hòa Minzy hát hit Đan Trường, Cẩm Ly

Isaac, Hòa Minzy lần đầu kết hợp trong bản hit "Khung trời ngày xưa" 21 năm trước của Đan Trường - Cẩm Ly.

Issac, Hòa Minzy hát hit Đan Trường, Cẩm Ly Hòa Minzy, Isaac hát "Khung trời ngày xưa" (Hoài An) phát tối 4/11. Video: YouTube Làn Sóng Xanh

Do lịch trình bận rộn, cả hai không có thời gian tập luyện cùng nhau trước. Trong hậu trường trước khi quay, họ tranh luận rất nhiều để phân chia câu, chữ theo bản phối mới nhạc sĩ của Only C. Hòa Minzy nói: "Anh Isaac là một người bạn diễn tuyệt vời, mang lại cảm xúc chân thật. Chính ánh mắt tình tứ của anh làm cho tôi bị cuốn theo bài hát và thể hiện đúng tâm trạng của người con gái đang yêu trong ca khúc".

Hòa Minzy cho biết thêm cô không lớn lên cùng thời của Khung trời ngày xưa nhưng ở quê, mỗi lần đi karaoke cô đều thấy mọi người mở bài này. Vì vậy, sáng tác này ăn sâu vào tiềm thức của nữ ca sĩ lúc nào không hay.

Ca sĩ Đan Trường chúc mừng sự kết hợp mới mẻ, ăn ý của Isaac và Hòa Minzy. "Khi nghe đàn em thể hiện lại Khung trời ngày xưa, tôi hồi tưởng thời thanh xuân của mình. Sở dĩ ngày xưa, tôi và Cẩm Ly hát bài này rất tình cảm vì cả hai độc thân và cảm mến nhau", anh cho biết.

Đan Trường, Cẩm Ly hát "Khung trời ngày xưa" MV "Khung trời ngày xưa" - Đan Trường - Cẩm Ly phát hành năm 2001. Video: YouTube Cẩm Ly Tháng 11/ 2001, Đan Trường ra mắt album vol.6 Lời ru tình gồm 11 ca khúc, trong đó có Khung trời ngày xưa do anh và Cẩm Ly thể hiện. Nhạc phẩm song ca này được khán giả yêu thích sau thành công của Mưa buồn (Tường Văn), Ảo mộng tình yêu (nhạc Hoa lời Việt)... Khung trời ngày xưa cũng giúp Đan Trường đoạt giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" và mang về cho nhạc sĩ Hoài An giải thưởng "Nhạc sĩ được yêu thích nhất" tại Làn Sóng Xanh 2002. Nhạc phẩm là một trong số ca khúc thuộc album 90sHITS00sVIBES của ban tổ chức Làn Sóng Xanh, kỷ niệm 25 năm giải thưởng ra đời. Trước đó Đức Phúc cover Một thời đã xa của Phương Thanh.

Tâm Giao