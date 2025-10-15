Isaac cùng Li-Ning ra mắt đôi giày hợp tác đầu tiên

Li-Ning giới thiệu "The Rizz", đôi giày đầu tiên do thương hiệu và ca sĩ Isaac phát triển, mang ý nghĩa kết hợp sáng tạo giữa âm nhạc và thời trang, tạo dấu ấn riêng.

Li-Ning là thương hiệu thể thao quốc tế gắn liền với tinh thần tiên phong và đổi mới trong công nghệ. Thương hiệu là lựa chọn quen thuộc của các vận động viên chuyên nghiệp và những người yêu thích phong cách thể thao trên toàn cầu. Lần này Li-Ning hợp tác với ca sĩ Isaac bởi hình ảnh nghệ sĩ trẻ trung, hiện đại, mang tinh thần sáng tạo và nguồn năng lượng tích cực. Thương hiệu muốn lan tỏa tinh thần năng động này, nơi thể thao, thời trang và âm nhạc có thể hòa quyện.

Từ tinh thần đó, The Rizz được tạo nên phản ánh sự giao thoa giữa âm nhạc, phong cách sống và nguồn năng lượng Isaac muốn truyền tải. Ý tưởng thiết kế được anh cùng đội ngũ Li-Ning phát triển, dựa trên gu âm nhạc hiện đại và phong cách thời trang năng động, có chiều sâu, thể hiện đúng tinh thần "Khơi bật chất riêng" trong các bộ sưu tập kết hợp giữa Li-Ning và Isaac trước đó.

Ca sĩ Isaac ra mắt giày The Rizz hợp tác cùng Li-Ning. Ảnh: Li-Ning

Bên cạnh đó, nam ca sĩ và thương hiệu kỳ vọng đôi giày gợi lên không khí sân khấu và sức hút đặc trưng của Isaac. Chất liệu vải cao cấp mang lại sự mềm mại và thoáng khí, ôm trọn bàn chân để người mang cảm thấy thoải mái. Phần đế được ứng dụng công nghệ Dual Cushion, tạo độ êm ái tối đa, phù hợp với phong cách streetwear và dùng trong các hoạt động thường ngày. Một chi tiết đặc biệt trong thiết kế là biểu tượng cỏ bốn lá kết hợp cùng dấu vô cực, thể hiện tinh thần sáng tạo và nguồn năng lượng bất tận.

"Hình ảnh này không chỉ mang ý nghĩa may mắn, mà còn gợi mở về hành trình không giới hạn, nơi phong cách, đam mê và tinh thần thể thao hòa quyện, đúng với tinh thần The Rizz và Isaac muốn truyền tải", đại diện thương hiệu nhấn mạnh.

Đôi giày The Rizz được lên ý tưởng thiết kế bởi ca sĩ Isaac. Ảnh: Li-Ning

Tên gọi "The Rizz" cũng được lấy cảm hứng từ khái niệm về sức hút cá nhân. Qua đây, Isaac gửi gắm thông điệp: bất cứ ai cũng có sức hút riêng và khi biết cách bộc lộ, mỗi người sẽ tỏa sáng theo cách của mình.

Showcase Isaac cũng được triển khai trong đợt ra mắt The Rizz, mang đến không gian cho công chúng trải nghiệm sự kết hợp giữa âm nhạc, thời trang và cảm xúc, đồng thời, khám phá đôi giày kết hợp mang dấu ấn cá nhân của nam ca sĩ.

Khách hàng check-in tại Showcase The Rizz tại Aeon Mall Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Li-Ning

Hiện, The Rizz đã lên kệ cùng các sản phẩm khác thuộc bộ sưu tập đại sứ thương hiệu Isaac tại hệ thống cửa hàng Li-Ning trên toàn quốc.

Nhật Lệ