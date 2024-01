IS tuyên bố thực hiện vụ đánh bom kép gần mộ tướng Iran

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép khiến 84 người thiệt mạng gần mộ tướng Soleimani của Iran.

Trong bài đăng trên tài khoản Telegram ngày 4/1, IS cho biết hai thành viên của nhóm đã "kích hoạt đai bom" tự sát khi đám đông tụ tập gần mộ tướng Vệ binh Cách mạng Qasem Soleimani ở thành phố Kerman, đông nam Iran ngày 3/1. Kerman là quê hương của tướng Soleimani.

Xe cứu thương tại hiện trường vụ đánh bom kép ở thành phố Kerman, đông nam Iran trong lễ tưởng niệm tướng Soleimani ngày 3/1. Ảnh: AFP

Vụ đánh bom kép xảy ra gần nghĩa trang tại nhà thờ Hồi giáo Saheb al-Zaman ở thành phố Kerman khi đám đông tưởng niệm 4 năm ngày tướng Soleimani qua đời. Ít nhất 84 người thiệt mạng và hơn 280 người bị thương.

Tuyên bố của IS không nêu chi tiết các thành viên của nhóm đã xâm nhập Iran và tiến hành vụ tấn công như thế nào. Hiện chưa rõ động cơ thúc đẩy IS thực hiện vụ tấn công, nhưng giới quan sát cho rằng hành động này của nhóm phiến quân có thể nhằm làm gia tăng bất ổn ở Trung Đông, tạo điều kiện cho IS trỗi dậy.

Truyền thông Iran ban đầu cho biết "hai túi đựng bom phát nổ" tại hiện trường. Vụ nổ đầu tiên cách mộ tướng Soleimani khoảng 700 mét, vụ nổ còn lại cách khoảng một km.

Tuy nhiên, hãng thông tấn IRNA sau đó dẫn nguồn tin giấu tên cho hay vụ nổ đầu tiên "là kết quả của hành động đánh bom tự sát". "Nguyên nhân vụ nổ thứ hai rất có thể tương tự vụ thứ nhất", nguồn tin cho hay.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố Tehran sẽ phản ứng quyết liệt, đáp trả vụ tấn công. Iran ban đầu cáo buộc Mỹ, Israel đứng sau vụ tấn công, song Washington và Tel Aviv bác bỏ.

Giới chức Iran kêu gọi biểu tình quy mô lớn vào 5/1, khi lễ tang các nạn nhân trong vụ đánh bom kép được tổ chức.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kịch liệt lên án vụ đánh bom. Liên minh châu Âu (EU) gọi đây là "hành động khủng bố" gây thương vong lớn cho dân thường. Arab Saudi khẳng định sát cánh với Iran trong "sự việc đau thương" này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư tới Tổng thống và Lãnh tụ tối cao Iran, nói rằng vụ tấn công "gây sốc vì mức độ tàn ác". Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng gửi lời chia buồn tới Tổng thống Iran Ebrahim Raisi vì vụ đánh bom, nói rằng ông "bị sốc" khi nghe tin.

IS hồi năm 2022 nhận trách nhiệm vụ tấn công vào ngôi đền của người Shi'ite ở Iran, khiến 15 người thiệt mạng. IS cũng đứng sau vụ đánh bom kép năm 2017 nhằm vào nhà quốc hội Iran và mộ người sáng lập Cộng hòa Hồi giáo Ruhollah Khomeini.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)