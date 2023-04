IS phục kích, tàn sát 26 thợ săn 'nấm máu' Syria

Phiến quân IS tổ chức phục kích trong sa mạc, sát hại ít nhất 26 thợ săn nấm cục, vốn được gọi là "đặc sản máu" của Syria.

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria dẫn thông tin từ cảnh sát nước này ngày 17/4 cho hay các tay súng thuộc phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tấn công nhóm dân thường đang tìm nấm cục gần làng Duwaizin, thuộc tỉnh Hama, miền trung nước này.

Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh, cho hay số thợ săn nấm cục bị IS tàn sát trong cuộc phục kích có thể cao hơn, với khoảng 36 người thiệt mạng.

Ông nói thêm các tay súng IS đi xe máy cũng tấn công một nhóm người chăn cừu ở tỉnh Deir Ezzor, phía đông đất nước, giết hại 5 người và cướp gia súc của họ. IS còn bắt cóc hai người chăn cừu, xả đạn vào đàn gia súc, giết 250 con cừu.

Người buôn nấm cục trong chợ thành phố Hama, Syria, ngày 6/3. Ảnh: AFP

Phiến quân IS gần đây liên tục nhắm mục tiêu vào các thợ săn nấm cục, loại đặc sản giá trị cao mà nhiều dân thường Syria phải đánh đổi bằng máu để tìm kiếm, khiến chúng còn được gọi là "nấm máu" ở nước này.

Tháng trước, 15 người tìm nấm cục đã bị IS sát hại. Hồi tháng 2, các tay súng IS xả đạn vào đoàn người tìm nấm cục, giết chết ít nhất 68 người. Theo SOHR, từ tháng 2 tới nay, hơn 240 thợ săn nấm cục đã thiệt mạng vì trúng mìn hoặc trúng đạn của IS.

Nổi tiếng vì chất lượng cao, nấm cục hoang mạc Syria thường được bán với giá cao tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá và kinh tế khủng hoảng nghiêm trọng suốt 12 năm qua.

Tuy nhiên, chính quyền thường xuyên cảnh báo hoạt động thu hái nấm cục rủi ro rất cao. Từ tháng 2 tới tháng 4 là thời gian hàng trăm người Syria nghèo khổ đi tìm kiếm loại nấm đắt tiền ở vùng hoang mạc Badia rộng lớn, nơi vẫn còn đầy bom mìn sót lại sau chiến tranh và là địa điểm các tay súng tàn dư của IS ẩn náu.

Nấm cục Syria không thơm bằng nấm cục Italy hay Pháp và chỉ có trong mùa mưa. Tại Syria, nấm cục có giá tới 25 USD/kg tùy kích cỡ và chất lượng, trong khi mức lương trung bình của người dân nước này là 18 USD/tháng.

IS từng kiểm soát khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria, gieo kinh hoàng cho dân thường hai nước. Sau chiến dịch quân sự của liên minh quốc tế, IS bị đánh bại vào tháng 3/2019, nhưng tàn dư phiến quân vẫn tiếp tục ẩn náu trong hoang mạc.

IS bị cáo buộc phục kích dân thường, lực lượng dân quân do người Kurd lãnh đạo, quân đội chính phủ Syria và các lực lượng thân Iran, đồng thời thực hiện các vụ tấn công ở nước láng giềng Iraq.

Cuộc chiến ở Syria đã cướp đi tính mạng của 500.000 người, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa từ khi chiến sự nổ ra vào tháng 3/2011. Liên Hợp Quốc cho hay bom mìn và chất nổ sót lại sau chiến tranh đang cướp đi sinh mạng của người Syria nhiều hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Từ năm 2019, trung bình mỗi ngày có 5 người Syria thương vong vì bom mìn.

Hồng Hạnh (Theo AFP)