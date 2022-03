IS phục kích, 15 binh sĩ Syria thiệt mạng

IS phục kích và tấn công xe quân đội trên sa mạc ở miền trung Syria, khiến 15 binh sĩ thiệt mạng và 18 người bị thương.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền có trụ sở tại Anh cho biết chiếc xe buýt chở binh sĩ quân đội Syria bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phục kích hôm 6/3 ở sa mạc Palmyra.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền nói 15 binh sĩ thiệt mạng và 18 người bị thương trong vụ tấn công, song số người chết có thể tăng lên vì hầu hết binh sĩ bị thương nặng. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin 13 người chết trong "cuộc tấn công khủng bố", trong đó có một số sĩ quan, và 18 người bị thương.

IS chưa tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Các phương tiện của Mỹ và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tập trung tại khu vực Ghwayran, thành phố Hasakeh, đông bắc Syria, trong cuộc truy lùng các tù nhân vượt ngục được cho là có liên hệ với IS hồi tháng 1. Ảnh: AFP.

Từ đầu năm đến nay, 61 binh sĩ Syria và dân quân thân Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của IS tại vùng sa mạc Syria. Trước vụ tấn công ở Palmyra, một xe chở binh sĩ Syria cũng bị tấn công ở khu vực phía đông sa mạc này, khiến ba người thiệt mạng.

IS đã sụp đổ năm 2019, nhưng tàn dư của nhóm phiến quân vẫn rút vào vùng sa mạc kéo dài từ ngoại ô thủ đô Damascus đến biên giới Iraq và tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào lực lượng chính phủ.

Ngày 20/1, IS tiến hành cuộc tấn công lớn nhất trong ba năm qua, khi đột kích vào nhà tù Ghwayran ở thành phố Hasakeh, phía đông Syria nhằm giải thoát thành viên, châm ngòi trận đấu súng kéo dài nhiều ngày với dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn, khiến hơn 370 người thiệt mạng.

Thủ lĩnh IS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi đã kích hoạt đai bom tự sát hồi đầu tháng 2 trong cuộc đột kích của lực lượng Mỹ vào ngôi nhà y ẩn náu ở khu vực tây bắc Idlib, thành trì lớn cuối cùng của IS ở Syria. Các nhà quan sát cho rằng cuộc đột kích tiêu diệt al-Quraishi chắc chắn là đòn giáng mạnh vào nhuệ khí của IS sau vụ phá ngục Hasakah.

Vị trí sa mạc Palmyra ở Syria. Đồ họa: EB/Map.

Huyền Lê (Theo AFP)