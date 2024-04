IS dọa tấn công khủng bố loạt sân cỏ châu Âu

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đăng thông điệp dọa tấn công khủng bố các sân vận động diễn ra vòng tứ kết Champions League trong tuần này.

Al Azaim, cơ quan truyền thông của IS, ngày 8/4 đăng hình ảnh tay súng trùm kín mặt kèm lời đe dọa "tàn sát tất cả", trên nền 4 sân vận động nơi các trận đấu tứ kết Champions League, hay còn gọi là Cúp C1, sẽ diễn ra trong tuần này, truyền thông Tây Ban Nha hôm nay đưa tin.

Chính phủ Anh, Pháp và Tây Ban Nha đã nhận được cảnh báo, khẳng định tình hình "đang trong tầm kiểm soát". 4 sân vận động tổ chức vòng tứ kết là Emirates ở Anh, Parc des Princes ở Pháp, Metropolitano và Santiago Bernabeu ở Tây Ban Nha.

Thông điệp đe dọa tấn công khủng bố 4 sân vận động tổ chức tứ kết C1 của IS. Ảnh: Marca

Ngày 10/4, Arsenal sẽ tiếp Bayern Munich tại Anh, còn Real Madrid tiếp Manchester City ở Tây Ban Nha. Ngày 11/4, PSG tiếp Barcelona tại Pháp, còn Altetico Madrid tiếp Dortmund ở Tây Ban Nha.

Giới chức Tây Ban Nha sẽ họp trong hôm nay để thảo luận khả năng tăng cường an ninh sau lời đe dọa của IS. Lực lượng an ninh cũng đã cảnh báo đội chủ nhà Real Madrid về mối đe dọa này.

IS từng trỗi dậy và kiểm soát diện tích rộng lớn ở Trung Đông, trước khi bị đánh bại năm 2019. Tàn quân của nhóm rút vào sa mạc và tiếp tục thực hiện nhiều vụ tấn công, trong đó các mục tiêu ở châu Âu ngày càng bị nhắm tới nhiều hơn.

Hôm 22/3, nhóm Khorasan (ISIS-K), nhánh IS tại Afghanistan, nhận trách nhiệm đã tiến hành vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát ở Moskva, khiến 144 người chết. Giới chức Pháp cho hay tổ chức này từng lên kế hoạch tấn công ở Pháp.

Sân vận động Santiago Bernabeu ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Ảnh: Conde Nast

Đây không phải lần đầu tiên IS đe dọa tấn công các sự kiện thể thao ở châu Âu. Giới chuyên gia nhận định vụ tấn công khủng bố tại Nga cho thấy các tổ chức chân rết IS đang âm thầm trỗi dậy với tham vọng vươn vòi khắp thế giới, giữa lúc tâm điểm chú ý quốc tế đổ vào vào chiến sự ở Ukraine và xung đột tại Dải Gaza.

Đức Trung (Theo Football Espana, AS)