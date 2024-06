IS dọa đánh bom tháp Eiffel trong mùa Olympic

Tổ chức IS đe dọa tấn công kiểu "sói đơn độc" trong giai đoạn diễn ra Olympic Paris, lan truyền hình ảnh ám chỉ sẽ đánh bom tháp Eiffel.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tuần qua đăng thông điệp cảnh báo sẽ tung ra các đòn tấn công theo kiểu "sói đơn độc" nhắm vào Olympic Paris, phát tán hình ảnh ám chỉ sẽ dùng drone đánh bom tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp.

"Mùa Olympic của những con sói đơn độc đã bắt đầu theo đúng ý nguyện của Allah", tổ chức này tuyên bố.

Thông điệp đe dọa được phát tán trên nền tảng chia sẻ video Dự án al-Raud, vốn bị Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) xem là kênh truyền thông của IS. Bài viết còn dẫn nguồn từ Quỹ Truyền thông al-Adiyat (AAMF), tổ chức đã bị nhiều cơ quan an ninh trên thế giới kết luận là cánh truyền thông của IS và từng đứng sau nhiều thông điệp kêu gọi tấn công khủng bố gây thương vong cao.

Thông điệp đe dọa Olympic Paris được tổ chức IS phát tán trên nền tảng Dự án al-Raud, với hình ảnh drone mang "túi quà" hướng về tháp Eiffel. Ảnh: LBC

"Sói đơn độc" là hành động tấn công cực đoan, được thực hiện bởi cá nhân độc lập, không cần hỗ trợ hay chỉ đạo trực tiếp từ một cá nhân lãnh đạo hoặc mạng lưới quốc tế. IS và một số nhóm cực đoan thời gian qua đã kích động cảm tình viên tấn công theo hình thức này, do đặc tính khó lường, chi phí thấp và tăng cơ hội qua mặt cơ quan an ninh.

Giới nghiên cứu còn phát hiện tình trạng cảm tình viên IS và các nhóm cực đoan phát tán "cẩm nang tấn công" qua một số nền tảng mạng xã hội. Tài liệu đặc biệt tập trung vào cách tìm mua và hoán cải drone giá rẻ thành bom tự chế. Những thảo luận này có dấu hiệu tăng đột biến trước thềm hàng loạt sự kiện thể thao lớn ở châu Âu gồm Olympic Paris tại Pháp và Euro 2024 ở Đức.

Matt Mooney, cựu quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ, hiện là chuyên gia về phân tích khủng bố cho hãng tư vấn an ninh Recorded Future, cảnh báo châu Âu đang đối diện rủi ro khá cao về drone mang bom tự chế. Các chuyên viên tại Recorded Future đã phát hiện một số "cẩm nang tấn công" dài gần 10 trang với hướng dẫn chế bom rất chi tiết, được lan truyền tự phát bởi các cảm tình viên IS.

Đặc nhiệm Pháp tham gia chiến dịch chống tội phạm ma túy ở Roubaix vào tháng 3. Ảnh: AFP

"Khi bạn phát hiện một cảm tình viên IS với sức ảnh hưởng đáng kể, tự phát tán sổ tay hướng dẫn biến drone thành thiết bị đánh bom tự chế, bạn bắt đầu lo lắng thật sự", Mooney bình luận.

Cảnh sát và Bộ Nội vụ Pháp cho biết sẽ siết chặt kiểm soát vùng trời thủ đô trong giai đoạn Olympic Paris diễn ra. Chính phủ Pháp cũng mua phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) từ 4 công ty Videtics, Orange Business, ChapsVision và Wintics để hỗ trợ nhận diện nguy cơ an ninh ở các địa điểm công cộng.

Trước thềm sự kiện, Pháp đã thành lập Trung tâm Điều phối Chống drone ở căn cứ quân sự Villacoublay, ngoại ô Paris. Cảnh sát và quân đội sẽ phối hợp nhận diện và đánh giá rủi ro mọi trường hợp drone hoạt động trong thành phố, thông qua radar, ảnh chụp từ đơn vị tuần tra và camera giao thông. Đơn vị phản ứng nhanh sẽ được trang bị súng hạ drone SkyWall Patrol do Anh phát triển.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin kiểm tra súng bắn drone SkyWall Patrol của Anh vào ngày 18/3, tại Beynes phía tây Paris. Ảnh: AFP

Thanh Danh (Theo LBC, National)