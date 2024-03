IS công bố video tấn công nhà hát Nga

Kênh truyền thông của IS công bố video một trong những nghi phạm tham gia vụ tấn công nhà hát Crocus ở tỉnh Moskva ghi lại.

Video được Amaq, kênh truyền thông của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đăng ngày 24/3 cho thấy 4 tay súng tại khu vực dường như là sảnh nhà hát Crocus City Hall ở Krasnogorsk, tỉnh Moskva trước đó một ngày.

Gương mặt các tay súng được làm mờ, giọng nói bị bóp méo. Một tay súng ra hiệu cho đồng phạm tiến qua cánh cửa, kẻ này nổ súng liên tiếp vào những người đang ẩn náu tại đó. Video cũng cho thấy một số thi thể và máu trên sàn nhà, cùng cảnh 4 kẻ tấn công di chuyển bên trong sảnh.

IS công bố video tấn công nhà hát ở Nga Các tay súng bên trong khu vực được cho là sảnh nhà hát Crocus City Hall ở Krasnogorsk, tỉnh Moskva, Nga ngày 23/3. Video: Amaq

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin. Biên tập viên Kareem El Damanhoury và Paul Murphy của CNN nhận định thủ phạm vụ tấn công "có liên hệ trực tiếp với IS" nên đã gửi cho nhóm video nói trên.

Ít nhất 133 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại nhà hát Crocus mà IS nhận trách nhiệm. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Nga trong gần hai thập kỷ qua, cũng là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất tại châu Âu mà IS tuyên bố thực hiện. Tuy nhiên, Nga chưa cáo buộc IS chịu trách nhiệm.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt 11 người, trong đó có 4 nghi phạm trực tiếp tham gia vụ tấn công. Một nghi phạm cho biết được hứa trả gần 11.000 USD. Những kẻ chủ mưu yêu cầu nghi phạm giết toàn bộ người trong nhà hát.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói các nghi phạm "cố gắng chạy trốn và di chuyển về phía Ukraine, dữ liệu sơ bộ cho biết phía bên kia chuẩn bị lối thoát cho họ để vượt qua biên giới". Ukraine bác bỏ thông tin, cho rằng Nga muốn đổ lỗi cho nước này về vụ xả súng tại nhà hát Crocus.

Vị trí nhà hát Crocus City Hall ở thành phố Krasnogorsk, tỉnh Moskva. Đồ họa: FT

Nguyễn Tiến (Theo AFP, CNN)