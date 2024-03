IS bị tố bắn chết 11 người săn nấm cục ở Syria

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị cáo buộc giết chết ít nhất 11 người đang thu hái nấm cục trên hoang mạc ở phía bắc Syria.

Từ tháng 2 tới tháng 4 hàng năm là thời điểm hàng trăm người Syria nghèo khổ liều mạng tìm kiếm nấm cục trên sa mạc Syria rộng lớn, nơi ẩn náu của các tay súng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

"Ít nhất 11 người đang thu hái nấm cục đã thiệt mạng khi IS chạy xe qua hoang mạc ở tỉnh Raqqa, phía bắc Syria và cho nổ một quả mìn mà họ đã gài trước đó", tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 24/3 cho hay.

Người buôn nấm cục trong chợ thành phố Hama, Syria, ngày 6/3/2023. Ảnh: AFP

Sau khi kích nổ mìn, các tay súng IS tiếp tục nã đạn vào nhóm dân thường thu hái nấm cục và bắt cóc ba người. SOHR cho hay người dân vẫn đang tìm kiếm những nạn nhân mất tích.

Hồi đầu tháng 3, 19 người thu hái nấm cục ở Raqqa đã thiệt mạng khi xe của họ cán trúng mìn do IS gài.

Nấm cục là đặc sản đem lại lợi nhuận cao cho người dân ở Syria, đất nước bị chiến tranh tàn phá suốt 13 năm qua và đang lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Tại Syria, nấm cục có giá tới 25 USD/kg tùy kích cỡ và chất lượng, trong khi mức lương trung bình của người dân nước này là 18 USD/tháng.

IS kiểm soát những vùng đất rộng lớn ở Syria từ năm 2014. Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã đánh bại IS từ tháng 3/2019, nhưng tàn quân của nhóm này vẫn tiếp tục ẩn náu trong sa mạc và thực hiện nhiều vụ tấn công chết người.

Phạm vi hoạt động của IS vượt ra ngoài lãnh thổ Syria, khi nhóm này nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công khủng bố một nhà hát ở ngoại ô Moskva hôm 22/3 khiến ít nhất 137 người thiệt mạng.

Hồng Hạnh (Theo AFP)