Irina Shayk ủng hộ phim của Bradley Cooper

MỹSiêu mẫu Nga Irina Shayk đến dự sự kiện công chiếu phim "Nightmare Alley" để ủng hộ tình cũ Bradley Cooper.

Ngày 1/12, cặp sao cùng xuất hiện tại buổi công chiếu phim mới của đạo diễn Guillermo del Toro ở New York. Irina Shayk diện mốt menswear với áo vest không cài cúc, kết hợp nội y da. Bradley Cooper chọn phong cách cổ điển với complet đen cùng sơ mi và cà vạt.

Irina Shayk (trái) và Bradley Cooper tại lễ công chiếu phim. Ảnh: Rex

Khi được hỏi về sự xuất hiện của Irina Shayk, Cooper nói với tờ ET: "Đó là điều rất đặc biệt". Nguồn tin thân cận của cặp sao cho biết hai người rất hòa thuận sau chia tay và hợp tác nuôi con, cùng dành nhiều thời gian nhất có thể cho bé Lea.

Gần đây, cả hai thường xuyên bị phát hiện đi chơi chung tại New York, nơi họ sống. Người mẫu tới căn hộ của Cooper dịp Lễ Tạ ơn. Hôm 14/11, cặp sao khoác tay nhau đi trên đường phố, nói cười vui vẻ. Nhiều người hâm mộ nghi ngờ Shayk và Cooper tái hợp song họ không lên tiếng trước tin đồn.

Cặp sao đưa con gái Lea đi chơi ở New York hôm 27/11. Ảnh: Backgrid

Irina Shayk và Bradley Cooper chia tay tháng 6/2019 sau bốn năm hẹn hò. Họ kín tiếng sau khi "đường ai nấy đi", không tiết lộ lý do. Các nguồn tin thân cận cho biết tình cảm cặp sao rạn nứt vì Bradley quá tập trung làm phim A Star Is Born, bỏ bê gia đình. Sau khi chia tay, Irina cùng con gái Lea De Seine (hai tuổi) chuyển đến khu West Village, thành phố New York để bắt đầu cuộc sống mới. Hai người đạt thỏa thuận nuôi con.

Bradley Cooper, sinh năm 1975, là diễn viên và nhà sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ. Anh góp mặt vào nhiều bom tấn như A Star is Born, The Hangover, American Sniper... Hơn 20 năm trong nghề, tài tử đoạt nhiều giải thưởng như Grammy hay BAFTA. Năm 2015, tạp chí Time xếp anh vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới.

Bài hát Shallow (A Star is Born) Bradley Cooper trong "A Star Is Born". Video: MGM

Irina Shayk, sinh năm 1986, là siêu mẫu người Nga từng được trang Models trao danh hiệu "Biểu tượng của làng mẫu". Cô từng làm việc cho nhiều hãng thời trang hàng đầu như Victoria's Secret, Armani, Versace... Irina cũng nổi tiếng vì từng hẹn hò nhiều ngôi sao như cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo, nhạc công Rob Bourdon, rapper Kanye West...

Phương Mai (theo ET)