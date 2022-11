Irina Shayk muốn quay lại với Bradley Cooper

Siêu mẫu Irina Shayk vẫn yêu Bradley Cooper và muốn nối lại tình cảm với tài tử.

Một nguồn tin của Irina Shayk nói với People cả hai đi chơi với nhau nhiều hơn. Siêu mẫu rất hạnh phúc khi ở bên Bradley Cooper. Hôm 7/11, cả hai được nhìn thấy khoác tay nhau thân mật, cười nói khi dắt chó đi dạo trên đường phố New York.

Irina Shayk cùng Bradley Cooper dạo phố hôm 7/11. Ảnh: SplashNews

"Sau khi chia tay, Irina nhớ Bradley. Cô ấy cảm thấy tự hào vì cả hai có thể hòa thuận khi cùng làm cha mẹ, chăm sóc con gái. Irina thích những lúc Bradley ở bên con. Anh ấy là một người cha tuyệt vời. Cô ấy muốn họ quay lại với nhau", nguồn tin nói với People.

Hai ngôi sao lần đầu hẹn hò vào mùa xuân năm 2015. Tháng 3/2017, họ đón con gái đầu lòng Lea De Seine. Tháng 6/2019, cả hai chia tay sau bốn năm gắn bó, không tiết lộ lý do. Các nguồn tin thân cận cho biết tình cảm cặp sao rạn nứt vì Bradley quá tập trung làm phim A Star Is Born, bỏ bê gia đình. Sau khi chia tay, Irina cùng con chuyển đến khu West Village, thành phố New York để bắt đầu cuộc sống mới.

Cặp sao được bắt gặp ở bên nhau nhiều lần sau khi chia tay. Họ chụp ảnh chung tại một bữa tiệc sau Lễ trao giải BAFTA 2020, khoác tay nhau đi dạo New York. Từ tháng 12 năm ngoái, cả hai thường xuyên đi chơi chung. Người mẫu tới căn hộ của Bradley dịp Lễ Tạ ơn. Khi Bradley quảng bá Nightmare Alley do anh đóng chính, siêu mẫu Nga ủng hộ bằng cách đến dự sự kiện. Khi được hỏi về sự xuất hiện của tình cũ, Bradley nói với tờ ET: "Đó là điều rất đặc biệt".

Irina Shayk và Bradley Cooper ở Oscar 2019 Irina Shayk và Bradley Cooper ở Oscar 2019. Video: WMTV

Cuối tháng 8 năm nay, Irina đã đăng ảnh tựa đầu vào vai tài tử khi cả hai tận hưởng kỳ nghỉ ở miền nhiệt đới, kèm biểu tượng hình trái tim. Đến tháng 9, Page Six đưa tin cả hai đang suy nghĩ về việc tái hợp và có thêm con với nhau.

Irina Shayk, sinh năm 1986, là siêu mẫu người Nga từng được trang Models trao danh hiệu "Biểu tượng của làng mẫu". Cô từng làm việc cho nhiều hãng thời trang hàng đầu như Victoria's Secret, Armani, Versace... Irina cũng nổi tiếng vì từng hẹn hò nhiều ngôi sao như cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo, nhạc công Rob Bourdon, rapper Kanye West...

Bradley Cooper, sinh năm 1975, là diễn viên và nhà sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ. Anh góp mặt vào nhiều bom tấn như A Star is Born, The Hangover, American Sniper... Hơn 20 năm trong nghề, tài tử đoạt nhiều giải thưởng như Grammy hay BAFTA. Năm 2015, tạp chí Time xếp anh vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới.

Họa Mi (theo People)