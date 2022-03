Iraq xây tường biên giới ngăn IS xâm nhập

Iraq đang xây tường bê tông dọc theo một phần biên giới với Syria để ngăn các thành viên IS xâm nhập từ phía quốc gia láng giềng.

Trong giai đoạn đầu tiên của dự án, bức tường dài hơn 11 km và cao 3,5 m được xây dựng ở tỉnh Nineveh, vùng Sinjar, phía bắc Iraq, một sĩ quan quân đội cao cấp của nước này ngày 27/3 cho biết.

Người này nói Iraq đang tìm cách "ngăn chặn các thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xâm nhập", song không tiết lộ bức tường sẽ có tổng chiều dài là bao nhiêu.

Nhóm Quan sát Nhân quyền Syria, tổ chức có trụ sở tại Anh, cho biết tường ngăn biên giới do Iraq xây dựng nằm ở khu vực đối diện thị trấn al-Shaddadi, phía nam tỉnh al-Hasakah của Syria.

Binh sĩ Iraq đứng gác tại cửa khẩu biên giới với Syria ở al Qaim tháng 12/2019. Ảnh: Reuters.

Iraq có đường biên giới dài hơn 600 km với Syria. Quốc gia này năm 2018 thông báo bắt đầu xây dựng hàng rào dọc biên giới với Syria để ngăn thành viên IS xâm nhập.

IS từng kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở Iraq và Syria năm 2014 khi tuyên bố thành lập một nhà nước Hồi giáo. Lực lượng Iraq sau đó mở chiến dịch tấn công IS và tuyên bố chiến thắng năm 2017. IS bị quân chính phủ Syria đẩy lùi và mất quyền kiểm soát lãnh thổ cuối cùng sau chiến dịch của lực lượng người Kurd năm 2019.

Tuy nhiên, các vụ tấn công quy mô nhỏ của IS vẫn diễn ra tại Iraq, đặc biệt ở những vùng nông thôn và miền núi giữa khu tự trị người Kurd và vùng ngoại ô phía bắc thủ đô Baghdad.

Hồi tháng 1, các tay súng IS tấn công nhà tù al-Sina'a ở thành phố al Hasakah và giải thoát nhiều tù nhân. Nhiều tù nhân được cho là đã trốn thoát, trong đó một số vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ hoặc ẩn náu ở khu vực phía tây bắc Syria.

Vị trí tỉnh Nineveh, Iraq. Đồ họa: New Arab.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)