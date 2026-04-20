Iran tuyên bố phóng UAV tập kích tàu chiến Mỹ

Iran đã tiến hành đòn trả đũa nhắm vào hải quân Mỹ sau khi tàu thương mại của nước này bị bắt ở vịnh Oman, theo hãng thông tấn Tasnim.

Hãng thông tấn Tasnim, có liên hệ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hôm nay thông báo các lực lượng nước này đã phóng loạt máy bay không người lái (UAV) nhắm vào tàu quân sự Mỹ trên biển Oman.

Truyền thông Iran cho biết cuộc tấn công được tiến hành nhằm đáp trả vụ tàu khu trục USS Spruance của Mỹ nã pháo và yểm trợ thủy quân lục chiến đổ bộ, bắt giữ tàu hàng Touska treo cờ Iran. "Tàu Touska bị chặn bắt khi đang di chuyển vô hại trên hải trình từ Trung Quốc đến Iran", hãng thông tấn cho hay.

UAV Shahed bay trên bầu trời thành phố Kermanshah, Iran, hồi tháng 3/2024. Ảnh: AFP

Tasnim không nêu rõ quy mô đòn trả đũa, số lượng UAV được sử dụng hay mục tiêu cụ thể trong cuộc tấn công.

Quân đội Iran và giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, "đầu não tối cao" của các lực lượng vũ trang Iran, trước đó lên án vụ bắt tàu Touska. "Mỹ đã vi phạm lệnh ngừng bắn và thực hiện hành vi cướp biển nhằm vào tàu thương mại Iran trên biển Oman. Lực lượng vũ trang Iran sẽ sớm trả đũa hành động của quân đội Mỹ", cơ quan này cho hay.

Theo đánh giá của tình báo Mỹ được New York Times dẫn lại cuối tuần trước, Iran vẫn đủ năng lực quân sự để đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, dù ngành công nghiệp vũ khí của nước này đã bị tổn hại đáng kể trong xung đột với Mỹ - Israel.

Các quan chức Mỹ ước tính kho UAV tầm xa của Iran còn khoảng 40% so với trước chiến sự. Dù có thể bị tàu chiến đánh chặn, số UAV này vẫn được xem là mối đe dọa lớn đối với tàu thương mại. Iran còn duy trì khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa tại thời điểm ngừng bắn, sau đó khôi phục thêm khoảng 100 tổ hợp, đạt năng lực vận hành khoảng 60% so với trước xung đột.

Chiến hạm Mỹ nã pháo, bắt tàu hàng Iran Khu trục hạm USS Spruance nã đạn pháo vào tàu Touska trên biển ngày 19/4. Video: CENTCOM

Sự việc xảy ra trong lúc căng thẳng leo thang ở eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với nguồn cung dầu mỏ và khí đốt cho toàn thế giới. Khu vực này đã bị đóng cửa gần như hoàn toàn sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch nhằm vào Iran ngày 28/2.

Quân đội Mỹ ngày 13/4 bắt đầu nỗ lực chặn tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran, sau khi cuộc đàm phán ở Pakistan hai ngày trước đó kết thúc mà không có kết quả và Iran từ chối mở cửa trở lại tuyến đường biển trọng yếu nói trên.

Iran ngày 17/4 thông báo mở cửa eo biển Hormuz để hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon có hiệu lực, song tiếp tục phong tỏa tuyến hàng hải này chỉ sau một ngày để đáp trả chiến dịch ngăn chặn cảng biển do Mỹ thực thi.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tuyên bố Mỹ phong tỏa các cảng và bờ biển của Iran không chỉ vi phạm lệnh ngừng bắn do Pakistan làm trung gian, mà còn là "hành động bất hợp pháp, phạm tội và trừng phạt tập thể người dân".

Eo biển Hormuz và vùng Vịnh. Đồ họa:Guardian

Thanh Danh (Theo Tasnim, Press TV, India Today)