Iran tuyên bố phá âm mưu kích động bạo loạn của cơ quan tình báo 10 nước

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố chặn âm mưu "khủng bố" do cơ quan tình báo 10 quốc gia vạch ra nhằm kích động bạo loạn.

Đơn vị tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 26/1 cho biết "các vụ khủng bố những tuần gần đây" - cách Tehran mô tả các cuộc biểu tình - là một phần âm mưu của Mỹ và Israel nhằm làm suy yếu toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của Iran.

"Trung tâm chỉ huy của đối phương được thành lập ngay sau cuộc chiến 12 ngày, với sự tham gia của 10 cơ quan tình báo thù địch", đơn vị này cho hay, đề cập cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran tháng 6/2025.

Theo họ, kế hoạch này nhằm kích động bạo loạn trong nước, kết hợp cùng sự can thiệp của nước ngoài để gây ra mối đe dọa tồn vong đối với Iran. Âm mưu này "đã bị đánh bại nhờ sự cảnh giác của lực lượng an ninh Iran và tinh thần hợp tác của người dân".

Đơn vị tình báo của IRGC đã bắt 735 đối tượng có liên hệ các mạng lưới chống an ninh, triệu tập 11.000 người bị coi là dễ bị lôi kéo, tịch thu 743 khẩu súng trái phép và xác định được 46 cá nhân có liên hệ với cơ quan tình báo nước ngoài.

Người biểu tình đốt lốp xe trên đường phố thủ đô Tehran của Iran ngày 9/1. Ảnh: Tasnim

Cơ quan này cáo buộc quan chức chính trị và an ninh nước ngoài trực tiếp hậu thuẫn âm mưu của kẻ địch, bao gồm "khiến bạo lực lan rộng, để phần tử khủng bố lợi dụng những cuộc tụ tập công cộng, sử dụng mạng xã hội để kích động bạo lực, cũng như triển khai các nhóm côn đồ và tội phạm có tổ chức nhằm gây thương vong cao ở cả dân thường lẫn lực lượng an ninh".

Biểu tình ở Iran khởi phát từ cuối tháng 12/2025 do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá, ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng đã nhanh chóng leo thang thành bạo lực chết người từ ngày 8/1. Tình trạng bạo lực gây thiệt hại nặng nề cho tài sản của nhà nước và tư nhân, nhiều cửa hàng, cơ quan chính quyền và cơ sở dịch vụ công bị hư hại.

Giới chức Iran ngày 21/1 cho biết tổng cộng 3.117 người đã chết trong làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tuần qua, trong đó có 2.427 nhân viên an ninh và thường dân. Trong số đó, nhiều người bị "các phần tử khủng bố có tổ chức" sát hại. Tổng công tố Iran Mohammad Movahedi cùng ngày tuyên bố "cuộc nổi loạn đã kết thúc", đồng thời cam kết xử lý nghiêm minh những người đứng sau biểu tình.

Giới chức Iran cáo buộc các cơ quan tình báo của Mỹ và Israel trực tiếp tham gia, cung cấp tài chính, huấn luyện và hỗ trợ truyền thông cho những kẻ bạo loạn và khủng bố vũ trang trà trộn vào các cuộc biểu tình.

Huyền Lê (Theo Press TV, AFP)