Iran tuyên bố đã rèn quân suốt 20 năm để 'chờ lính Mỹ đến'

Quan chức cấp cao Iran nói các lực lượng nước này đã được huấn luyện "chiến tranh phi đối xứng" trong hơn hai thập kỷ để đối phó Mỹ.

"Chúng tôi đang chờ lính Mỹ đến. Quân đội Iran được huấn luyện bằng chiến lược chiến tranh phi đối xứng suốt hơn 20 năm qua để chờ thời khắc đó", Ali Akbar Ahmadian, đại diện của Lãnh tụ Tối cao Iran trong Hội đồng Quốc phòng, viết trên mạng xã hội hôm 24/3.

Ông khẳng định Iran chỉ có một thông điệp gửi đến quân nhân Mỹ là "hãy đến gần hơn".

Chiến tranh phi đối xứng là khi bên có năng lực quân sự kém hơn sử dụng các phương pháp phi truyền thống như tác chiến du kích, tấn công mạng, huy động lực lượng ủy nhiệm và công cụ gián tiếp, nhằm bù đắp sự yếu thế về vũ khí thông thường, tránh đối đầu với điểm mạnh của đối phương, khai thác điểm yếu về chính trị và các ràng buộc khác.

Tuyên bố được đưa ra giữa lúc Mỹ dường như đang xem xét khả năng triển khai bộ binh cho chiến dịch ở Iran. Hãng thông tấn Reuters dẫn các nguồn tin cho biết quân đội Mỹ đang cân nhắc nhiều phương án, trong đó có đổ quân lên bờ biển và các đảo của Iran nhằm gỡ phong tỏa eo biển Hormuz.

Hãng thông tấn AP hôm 25/3 dẫn ba nguồn thạo tin cho biết quân đội Mỹ đang chuẩn bị điều động ít nhất 1.000 quân nhân thuộc Sư đoàn Dù số 82 đến Trung Đông trong những ngày tới. Đây sẽ là sự bổ sung mới nhất cho lực lượng Mỹ tại khu vực, sau khi một số tàu hải quân chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến đang hướng tới Trung Đông.

Sư đoàn Dù số 82 Mỹ được đào tạo để nhảy dù xuống các vùng lãnh thổ tranh chấp hoặc thù địch để chiếm các khu vực và sân bay quan trọng.

Báo New York Times hôm 23/3 dẫn lời các cựu sĩ quan Mỹ cho biết trong trường hợp chính quyền ông Trump quyết định chiếm đảo Kharg, được ví như "huyết mạch dầu mỏ" của Iran, nhiều khả năng thủy quân lục chiến sẽ đổ bộ để kiểm soát và nhanh chóng sửa chữa sân bay cùng hạ tầng liên quan.

Hoạt động này sẽ tạo điều kiện để không quân dùng vận tải cơ đưa trang bị, vật tư và binh sĩ đến đảo. Sư đoàn Dù số 82 sau đó có thể đổ quân lên đảo để thủy quân lục chiến rút đi.

Phạm Giang (Theo Mehr, Reuters, AP)