Iran tuyên bố 'còn đáng kể tên lửa chưa dùng'

Bộ Quốc phòng Iran cho biết nước này còn "lượng đáng kể" tên lửa trong kho sau 6 tuần xung đột với Mỹ - Israel và đang sản xuất thêm.

"Chúng tôi vẫn chưa dùng một phần đáng kể tên lửa. Lực lượng vũ trang Iran duy trì ưu thế hỏa lực trên bầu trời Israel cho đến khi lệnh ngừng bắn bắt đầu", chuẩn tướng Reza Talaei-Nik, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iran, ngày 25/4 tuyên bố.

Kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2, Iran đã phóng hàng nghìn tên lửa các loại vào Israel và nhiều nước Trung Đông để đáp trả. Các cuộc giao tranh tạm ngừng sau khi Mỹ và Iran đạt lệnh ngừng bắn ngày 8/4.

Tướng Talaei-Nik cho biết lực lượng vũ trang Iran và các công ty tư nhân nước này đã tự chế tạo hơn một nghìn loại vũ khí, trong đó có tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Khoảng 9.000 công ty tư nhân đang hợp tác với quân đội và Bộ Quốc phòng Iran trong lĩnh vực chế tạo vũ khí.

Iran tuyên bố bổ sung bệ phóng tên lửa nhanh hơn trước chiến sự Hầm ngầm chứa tên lửa của Iran trong video công bố ngày 19/4. Video: PressTV

"Năng lực này là kết quả của hơn 25 năm đầu tư và chuẩn bị cho ngành công nghiệp quốc phòng. Thậm chí ngay cả khi một số cơ sở bị hư hại, quá trình sản xuất tên lửa vẫn tiếp tục diễn ra trên toàn quốc", tướng Talaei-Nik nói.

Giới chức Mỹ và Israel trước đó ước tính kho tên lửa Iran đã giảm khoảng một nửa so với trước khi xung đột bùng phát, song nước này vẫn còn hàng nghìn quả đạn tầm ngắn và tầm trung có thể được đưa ra khỏi nơi cất giấu hoặc lấy từ cơ sở dưới lòng đất.

"Các quan chức Israel nói rằng Iran còn hơn 1.000 trong tổng số 2.500 tên lửa tầm trung mà nước này sở hữu vào thời điểm chiến sự bùng phát. Phần còn lại đã được khai hỏa hoặc bị phá hủy", Wall Street Journal ngày 10/4 đưa tin, thêm rằng Iran vẫn có thể khôi phục một phần lực lượng tên lửa, bất chấp các cuộc không kích dữ dội trong 6 tuần xung đột.

Tên lửa Iran rời bệ phóng trong ảnh công bố ngày 26/3. Ảnh IRIB

Tướng Majid Mousavi, tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngày 19/4 cho biết nước này đang bổ sung các bệ phóng tên lửa và UAV trong thời gian ngừng bắn với tốc độ nhanh hơn trước xung đột.

"Chúng tôi hiểu rõ đối phương không có khả năng tạo ra điều kiện tương tự, mà phải chuyển đạn dược đến theo từng đợt từ bên kia bán cầu. Họ đã thua trong cuộc chiến này, cũng như tại eo biển Hormuz, Lebanon và toàn bộ khu vực Trung Đông", ông Mousavi nói.

Ảnh vệ tinh thương mại được phân tích ngày 14/4 cho thấy Iran đang dọn dẹp lối vào các căn cứ tên lửa ngầm ở gần thành phố Khomeyn và Tabriz, nhiều xe tải và máy xúc hoạt động tại các khu vực này.

Theo Sam Lair, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin (CNS) ở Mỹ, Iran xây dựng các căn cứ tên lửa ngầm nhằm "chống chịu đòn tập kích phủ đầu, khai thông lối ra vào rồi phóng tên lửa trở lại".

Nguyễn Tiến (Theo Al Jazeera, Tasnim, AP, AFP)