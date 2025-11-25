Iran tử hình công khai kẻ cưỡng hiếp

Cơ quan tư pháp Iran cho biết nước này đã tử hình công khai một người đàn ông bị kết tội cưỡng hiếp hai phụ nữ ở tỉnh Semnan.

Trang thông tin Mizan Online của cơ quan tư pháp Iran hôm nay đưa tin vụ hành hình diễn ra tại thị trấn Bastam thuộc tỉnh Semnan, miền bắc đất nước, sau khi Tòa án Tối cao quyết định giữ nguyên phán quyết.

Theo giới chức tỉnh Semnan, người đàn ông này đã lừa hại phụ nữ và dùng vũ lực để cưỡng hiếp họ. Anh ta cũng đe dọa và uy hiếp khiến các nạn nhân lo sợ bị tổn hại danh dự. Giới chức không công bố danh tính phạm nhân.

Giới chức chuẩn bị thi hành án tử hình ở thành phố Nowshahr, miền bắc Iran, hồi năm 2014. Ảnh: AFP

Iran thường thi hành án tử hình bên trong nhà tù, song một số trường hợp sẽ bị tử hình công khai. Hai tuần trước, một người đàn ông bị treo cổ công khai vì tội giết người.

Hầu hết tử tù ở Iran bị hành hình bằng cách treo cổ. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, đây là quốc gia thi hành án tử hình nhiều thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc.

Huyền Lê (Theo AFP)