Iran triệu nhà ngoại giao Thụy Điển vì cáo buộc gây tranh cãi

Tehran triệu quyền đại biện Stockholm để phản đối, sau khi Thụy Điển cáo buộc Iran dùng tội phạm ở nước này để tấn công lợi ích quốc gia khác.

Bộ Ngoại giao Iran thông báo quyền đại biện Thụy Điển đã được triệu đến cơ quan này tối 1/6, sau khi giới chức Stockholm ngày 30/5 đưa ra những cáo buộc "dựa trên thông tin sai lệch " nhằm vào Tehran.

"Việc lan truyền những thông tin vô căn cứ như vậy cho thấy một số bên có ý định gây tổn hại đến quan hệ giữa hai nước", Press TV dẫn lời Phó vụ trưởng ngoại giao Iran phụ trách Tây Âu tại cuộc gặp. "Iran kỳ vọng Thụy Điển cảnh giác hơn bao giờ hết trước những diễn biến đáng ngờ".

Quyền đại biện Thụy Điển cho biết sẽ lập tức truyền đạt thông điệp từ Iran đến các cơ quan liên quan của nước này.

Động thái diễn ra sau khi lãnh đạo phản gián Cơ quan An ninh Thụy Điển Daniel Stenling ngày 30/5 cáo buộc Iran "đang tuyển mộ thành viên các băng đảng tại Thụy Điển để tấn công lợi ích của Israel" ở quốc gia châu Âu này. Bộ Ngoại giao Thụy Điển đã triệu đại biện Iran tại Stockholm ngày 31/5 để làm rõ thông tin.

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Iran ở thủ đô Tehran. Ảnh: Press TV

Tình trạng bạo lực băng đảng đã xuất hiện nhiều năm tại Thụy Điển. Năm 2023, nước này ghi nhận 55 người thiệt mạng, 109 người bị thương trong 363 vụ nổ súng. Các quốc gia Bắc Âu khác chỉ ghi nhận tổng cộng 6 trường hợp thiệt mạng vì lý do tương tự trong cùng giai đoạn.

Sau một vụ nổ súng gần đại sứ quán Israel ở Stockholm hồi tháng 5 và phát hiện thiết bị nổ bên ngoài tòa nhà hồi tháng 1, cảnh sát Thụy Điển đã tăng cường an ninh xung quanh các lợi ích của Tel Aviv tại nước này.

Cơ quan An ninh Thụy Điển từ chối bình luận về các sự việc. Theo thông báo từ một quan chức Israel, sự việc tháng 1 do một băng đảng tội phạm thực hiện thay cho Iran. Stening nói ông không có lý do để nghi ngờ tình báo Israel và không cung cấp thêm thông tin, do lo ngại ảnh hưởng quá trình điều tra.

Như Tâm (Theo Press TV, Reuters)