Iran thu xác máy bay Mỹ tại sân bay dã chiến

Ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy Iran khoanh vùng sân bay dã chiến do Mỹ thiết lập, áp dụng biện pháp để ngăn đối phương tái sử dụng cơ sở.

Ảnh vệ tinh do hãng Airbus chụp hôm 10/4 và được CNN phân tích hôm 14/4 cho thấy những vết cháy rụi tại sân bay dã chiến ở tỉnh Isfahan, miền trung Iran. Đây là địa điểm được lực lượng Mỹ thiết lập để tập kết và sơ tán đặc nhiệm, phi công tiêm kích F-15E trong chiến dịch giải cứu hôm 5/4.

Trong ảnh, phần lớn xác máy bay ở đầu phía đông đường băng dài 1.200 m, gồm vận tải cơ đặc nhiệm MC-130J và trực thăng AH/MH-6, đã được chuyển đi. Iran đã dựng vành đai bằng đất quanh khu vực có xác máy bay, động thái được Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) có trụ sở tại Mỹ cho là nhằm ngăn người ngoài quan sát hoạt động dọn dẹp, thu hồi bên trong.

Trên đường băng có loạt vết va chạm hoặc các đống đất, dường như do Iran tạo ra để ngăn đối phương tiếp tục sử dụng cơ sở này trong tương lai.

Ảnh vệ tinh sân bay dã chiến của Mỹ ở tỉnh Isfahan tại Iran hôm 10/4. Ảnh: Airbus

"Đây là điều đáng chú ý, vì đường băng nằm tương đối gần Tổ hợp Hạt nhân Isfahan. Động thái sẽ gây khó khăn cho mọi chiến dịch trên bộ nhằm thu giữ kho uranium làm giàu cao đang nằm trong hệ thống hầm ngầm ở đó", ISIS nhận định.

Giới chức Iran và Mỹ chưa bình luận về hình ảnh.

OSINTWarfare, tài khoản theo dõi tin tình báo nguồn mở trên mạng xã hội, trước đó đăng video binh sĩ Iran bên cạnh bộ phận được cho là đài phát laser còn tương đối nguyên vẹn thuộc tổ hợp AN/AAQ-24(V), còn gọi là Hệ thống Đối phó Hồng ngoại Cỡ lớn (LAIRCM), trang bị trên vận tải cơ đặc nhiệm MC-130J.

Do hãng Northrop Grumman phát triển, LAIRCM có thể phát hiện các tên lửa đang nhắm tới phi cơ, cảnh báo tổ lái và phát chùm tia laser năng lượng cao để vô hiệu hóa đầu dò hồng ngoại, tương đương với "chọc mù" quả đạn.

Iran thu được thiết bị từ xác máy bay Mỹ Thiết bị được cho là bộ phận thuộc hệ thống AN/AAQ-24(V) thu được từ xác máy bay Mỹ trong video đăng ngày 11/4. Video: X/OSINTWarfare

Tiêm kích đa năng F-15E Mỹ hôm 3/4 bị bắn rơi trong lúc làm nhiệm vụ chiến đấu ở Iran. Phi công buồng trước được sơ tán ngay sau đó, còn sĩ quan điều khiển vũ khí ở buồng sau phải leo lên sườn núi ở độ cao khoảng 2.100 m để tránh sự truy đuổi của dân quân Iran. Người này ẩn nấp ở một khe núi và được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) xác định vị trí.

Mỹ sau đó huy động hàng trăm binh sĩ và lính đặc nhiệm tinh nhuệ, cùng hàng chục máy bay để giải cứu quân nhân bị mắc kẹt tại Iran. Sau khi tiếp cận được mục tiêu, họ rút về sân bay dã chiến để lên máy bay rời khỏi Iran. Tuy nhiên, hai vận tải cơ đặc nhiệm MC-130J gặp sự cố không thể cất cánh, khiến giới chỉ huy Mỹ phải điều máy bay dự bị tới sơ tán quân nhân theo từng đợt.

Reuters dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết các đơn vị đặc nhiệm đã phá hủy 6 máy bay, gồm hai vận tải cơ MC-130J và 4 trực thăng, để ngăn chúng rơi vào tay Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói lực lượng nước này đã phá hủy hai máy bay bị mắc kẹt trong cát, thêm rằng Washington đã sử dụng ba trực thăng trong chiến dịch giải cứu.

Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố lực lượng nước này đã bắn hạ hai trực thăng và một máy bay vận tải C-130 tham gia tìm kiếm phi công Mỹ.

Phạm Giang (Theo CNN, Reuters, Middle East Eyes)