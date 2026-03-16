Iran thách ông Trump điều tàu chiến đi qua Eo biển Hormuz

Vệ binh Iran thách thức các tuyên bố từ Tổng thống Trump, kêu gọi Mỹ triển khai tàu chiến đi qua Eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư "nếu dám".

"Chẳng phải Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng hải quân Iran đã bị hủy diệt rồi sao? Nếu đúng là vậy, hãy để ông ấy điều tàu chiến vào Vịnh Ba Tư, nếu ông ấy dám", hãng thông tấn Tasnim dẫn lời tướng Ali Mohammad Naini, phát ngôn viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), phát biểu hôm 15/3.

Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cùng ngày cho biết an ninh Eo biển Hormuz vẫn "nghiêm trọng", dù chưa ghi nhận sự việc nào trong 3 ngày qua. "Môi trường an ninh hàng hải tổng thể vẫn ở mức nghiêm trọng do các cuộc tấn công, tình trạng can thiệp hoạt động hàng hải và gián đoạn vận hành hạ tầng kéo dài trên toàn khu vực", UKMTO giải thích.

Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Phát ngôn viên IRGC Ali Mohammad Naini. Ảnh: Rasthaber

Phát biểu được tướng Naini đưa ra sau khi Tổng thống Trump bày tỏ kỳ vọng châu Âu, Trung Quốc giúp giải quyết tắc nghẽn ở Eo biển Hormuz. "Nếu không phản ứng, hoặc phản ứng theo cách tiêu cực, tôi nghĩ điều đó sẽ rất tồi tệ cho tương lai của NATO", Tổng thống Mỹ cho hay.

Khi được hỏi muốn nhận hỗ trợ gì, lãnh đạo Mỹ nói rằng "cần tàu rà phá thủy lôi".

Eo biển Hormuz đã gần như tê liệt từ khi Iran phát động trả đũa chiến dịch của Mỹ - Israel. Theo trang web theo dõi Marine Traffic, lưu lượng giao thông qua eo biển đã giảm 90% trong cuộc khủng hoảng. UKMTO cho biết ít nhất 20 tàu thuyền đã bị tấn công quanh Vịnh Ba Tư, Eo biển Hormuz và Vịnh Oman kể từ khi xung đột bùng phát.

Điều đó gây ra những hệ lụy đáng báo động cho nền kinh tế toàn cầu, khi 20% lượng dầu thô toàn cầu vận chuyển qua tuyến hàng hải huyết mạch này.

Vị trí Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Các quan chức Mỹ giấu tên ngày 15/3 nói với Wall Street Journal rằng ông Trump sẽ thông báo thành lập một liên minh quốc tế để hộ tống tàu hàng qua Eo biển Hormuz trong vài ngày tới. Hiện chưa rõ thành phần của liên minh này sẽ gồm tàu chiến của những quốc gia nào.

Ông Trump hôm 14/3 nói rằng Iran muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn, song Tehran bác bỏ và khẳng định "không thấy lý do gì để đối thoại với Mỹ". Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói rằng Iran sẵn sàng đối thoại với các quốc gia muốn thương lượng về cho phép tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz.

Đức Trung (Theo Al Jazeera, CNN, AP)