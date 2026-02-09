Iran sẵn sàng pha loãng uranium nếu được dỡ trừng phạt

Iran tuyên bố sẵn sàng "pha loãng" uranium làm giàu cao nếu như toàn bộ lệnh trừng phạt áp lên nước này được dỡ bỏ.

Hãng thông tấn Iran IRNA ngày 9/2 dẫn lời ông Mohammad Eslami, giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, cho biết việc nước này pha loãng uranium làm giàu ở mức 60% "phụ thuộc vào việc liệu tất cả lệnh trừng phạt có được dỡ bỏ hay không".

Ông Eslami không nêu rõ đó là toàn bộ các lệnh trừng phạt với Iran, hay chỉ những biện pháp do Mỹ áp đặt. Iran đang chịu hàng loạt lệnh trừng phạt do Liên Hợp Quốc và Mỹ áp đặt, liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ước tính Tehran sở hữu khoảng 5 tấn uranium làm giàu thấp và 400 kg uranium làm giàu ở mức 60%. Đây là quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân duy nhất trên thế giới làm giàu uranium ở mức độ này.

Mỹ, Israel và một số đồng minh phương Tây cáo buộc Iran tích cực làm giàu uranium để theo đuổi mục tiêu chế tạo vũ khí hạt nhân, dù Tehran luôn nhấn mạnh đây chỉ là chương trình dân sự phục vụ nhu cầu năng lượng, vì mục đích hòa bình.

Theo lý thuyết, nếu số vật liệu này được làm giàu lên mức 90%, Iran sẽ có đủ uranium để chế tạo 10 quả bom hạt nhân. Pha loãng uranium là quá trình trộn uranium với vật liệu khác nhằm giảm mức độ làm giàu xuống ngưỡng nhất định.

Lãnh đạo Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami phát biểu tại Tehran tháng 11/2024. Ảnh: Reuters

Mỹ gần đây đã triển khai lực lượng quân sự đáng kể đến Trung Đông và cảnh báo hậu quả nếu Iran không đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân, đẩy căng thẳng khu vực gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo "những điều tồi tệ" sẽ xảy ra nếu Tehran không đạt thỏa thuận với Washington.

Giới chức Mỹ và Iran ngày 6/2 đàm phán trực tiếp tại Oman nhằm hạ nhiệt nguy cơ xung đột. Đại diện Mỹ là đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi mô tả đây là "khởi đầu tốt" và sẽ tiếp tục nỗ lực đàm phán với Mỹ. Ông tuyên bố Tehran chỉ thảo luận vấn đề hạt nhân, không bàn bất kỳ chuyện nào khác với Washington, trong khi phía Mỹ muốn đàm phán cả về chương trình tên lửa đạn đạo, các nhóm vũ trang do Tehran hậu thuẫn trong khu vực và vấn đề nhân quyền của Iran.

"Chúng tôi muốn có các cuộc đàm phán nghiêm túc nhằm đạt được kết quả, và phía bên kia cũng cần thể hiện mức độ nghiêm túc tương tự, sẵn sàng tham gia đối thoại mang tính xây dựng", ông Araqchi nói hôm nay. "Đáng tiếc là sự ngờ vực sâu sắc vẫn tồn tại, do cách hành xử của Mỹ trong những năm gần đây".

Mỹ và Iran dự kiến tiếp tục đàm phán trong tuần này tại Oman, nhưng thời gian và địa điểm cụ thể chưa được ấn định. Truyền thông Iran cho biết thư ký hội đồng an ninh Iran Ali Larijani, cố vấn của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, sẽ thăm Oman vào ngày 10/2.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)