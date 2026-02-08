Iran quyết không từ bỏ làm giàu uranium 'dù chiến tranh xảy ra'

Ngoại trưởng Araghchi khẳng định Iran sẽ không nhượng bộ về làm giàu uranium trong đàm phán với Mỹ, dù điều này có nguy cơ dẫn đến xung đột.

"Vì sao Iran kiên quyết làm giàu uranium và không chấp nhận từ bỏ quyền này, dù chiến tranh có thể xảy ra đối với đất nước chúng tôi? Đó là vì không ai có quyền ra lệnh cho Iran được phép làm những gì", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết hôm nay.

Ông khẳng định loạt động thái quân sự của Mỹ tại Trung Đông gần đây, trong đó có điều động nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln đến Biển Arab, không khiến Iran e ngại. Quan chức Iran nhấn mạnh Tehran hiện rất ít tin tưởng Washington, thậm chí nghi ngờ Mỹ không nghiêm túc với nỗ lực nối lại đàm phán.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thăm Lebanon ngày 9/1. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Araghchi nói rằng Iran đã đề nghị Mỹ dỡ các lệnh trừng phạt kinh tế để đổi lấy "loạt biện pháp xây dựng lòng tin liên quan chương trình hạt nhân", đồng thời phủ nhận cáo buộc của phương Tây rằng Tehran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.

"Họ sợ vũ khí nguyên tử của chúng tôi, thứ mà Iran không tìm cách sở hữu. Quả bom hạt nhân duy nhất mà chúng tôi đang có là khả năng nói 'không' với các cường quốc", ông cho hay.

Tehran và Washington nối lại đàm phán trực tiếp từ ngày 7/2, lần đầu tiên kể từ xung đột 12 ngày giữa Iran và Israel hồi tháng 6/2025.

Hai nhà đàm phán Mỹ gồm đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, đã thăm tàu sân bay USS Abraham Lincoln trên Biển Arab cuối tuần này. Trong bài đăng mạng xã hội, ông Witkoff nói nhóm tác chiến tàu sân bay đang "giữ an toàn cho nước Mỹ và củng cố thông điệp hòa bình thông qua sức mạnh".

Tổng thống Trump gần đây vẫn lạc quan về nỗ lực đàm phán, còn Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng nối lại thảo luận có thể được xem là "bước tiến mới". Dù vậy, lãnh đạo Mỹ vẫn ký sắc lệnh đe dọa áp thuế những nước làm ăn với Iran, đồng thời duyệt các lệnh trừng phạt mới nhắm vào nhiều thực thể và tàu liên quan xuất khẩu dầu của Tehran.

Thanh Danh (Theo AFP)