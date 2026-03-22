Iran phóng tên lửa đánh trúng thị trấn Dimona của Israel, nơi được cho là có cơ sở hạt nhân, nhằm đáp trả vụ Tel Aviv tấn công khu phức hợp Natanz.

Quân đội Israel ngày 21/3 cho biết tên lửa của Iran đánh trúng một tòa nhà ở thị trấn Dimona, khiến 33 người bị thương, trong đó có bé trai 10 tuổi trong tình trạng nghiêm trọng do mảnh đạn găm vào người.

Nhân viên y tế Karmel Cohen, người đến hiện trường cứu chữa các nạn nhân, cho hay quả tên lửa gây ra cảnh tượng tan hoang và hỗn loạn tại Dimona.

Hình ảnh do truyền thông Israel chia sẻ cho thấy một vật thể lao xuống từ bầu trời đêm với tốc độ cao. Một tên lửa phòng không được phóng lên từ mặt đất, nhưng không chặn được mục tiêu. Tên lửa Iran lao xuống thị trấn, tạo ra quả cầu lửa lớn.

Iran phóng tên lửa vào thị trấn có cơ sở hạt nhân của Israel Khoảnh khắc tên lửa lao xuống thị trấn Dimona, Israel tối 21/3. Video: BRICS News

Quân đội Israel cho biết "đã thực hiện các nỗ lực đánh chặn" sau khi phát hiện tên lửa, nhưng có vẻ như tên lửa phòng không của họ đã trượt mục tiêu. Trước đó, phòng không Israel cũng bắn trượt khi tìm cách chặn tên lửa Iran lao xuống thị trấn Arad.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả vụ tấn công vào Dimona và thị trấn Arad, nơi 75 người bị thương, là "một buổi tối rất khó khăn", đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Iran.

Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết cuộc tấn công vào Dimona là phản ứng đáp trả của nước này vào cuộc tập kích trước đó vào cơ sở hạt nhân Natanz của Iran.

Tổ chức năng lượng nguyên tử của Iran trước đó cáo buộc Mỹ và Israel tấn công khu phức hợp làm giàu uranium Natanz, nhưng lưu ý "không ghi nhận hiện tượng rò rỉ vật liệu phóng xạ".

Vị trí thị trấn Dimona của Israel. Đồ họa: Matthewreilly

Sau cuộc tấn công vào Natanz, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi đã kêu gọi các bên "kiềm chế những hành động quân sự để tránh mọi nguy cơ gây ra sự cố hạt nhân".

Dimona được cho là nơi cất giữ vũ khí hạt nhân duy nhất ở Trung Đông, dù Israel chưa bao giờ thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, cơ sở Natanz chứa các máy ly tâm ngầm để làm giàu uranium cho chương trình hạt nhân của Iran và từng bị hư hại trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6/2025.

Quân đội Israel nói rằng họ "không biết về cuộc tấn công" vào Natanz.

Ba tuần oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel dường như không làm suy yếu khả năng trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran trên khắp khu vực. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất hôm 21/3 cho biết đã phải đối mặt với các cuộc không kích sau khi Iran cảnh báo Abu Dhabi không cho phép sử dụng lãnh thổ của họ để thực hiện những cuộc tấn công vào các hòn đảo gần eo biển Hormuz.

Các ngoại trưởng G7 và quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu hôm 21/3 ra tuyên bố chung kêu gọi Iran chấm dứt "ngay lập tức và vô điều kiện" các cuộc tấn công nhằm vào đồng minh của họ ở Trung Đông. Họ cũng bày tỏ "sự ủng hộ với các đối tác của chúng tôi trong khu vực trước những cuộc tấn công phi lý của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này".

Chiến sự giữa Israel - Mỹ với Iran sắp bước sang tuần thứ tư nhưng chưa có dấu hiệu chấm dứt, mà càng leo thang với những đòn tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng, thậm chí là cơ sở hạt nhân, gây nhiều lo ngại về nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng lớn hơn.

Huyền Lê (Theo AFP, Guardian)