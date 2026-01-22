Iran nói hơn 3.100 người đã chết trong biểu tình

Giới chức Iran cho biết hơn 3.100 người đã chết do "hành động khủng bố có chủ đích" trong những cuộc biểu tình bùng phát từ cuối năm ngoái.

Quỹ Liệt sĩ và Cựu binh Iran, cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi số liệu thương vong trong xung đột kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979, ngày 21/1 cho biết tổng cộng 3.117 người đã chết trong làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tuần qua. Trong số này có 2.427 nhân viên an ninh và thường dân.

Số liệu dựa trên thông tin từ Tổ chức Pháp y Iran, cơ quan giám định pháp y trực thuộc ngành tư pháp. Đây là lần đầu chính phủ Iran công bố thống kê số người chết kể từ khi biểu tình bùng phát cuối tháng 12/2025 tại thủ đô Tehran và lan ra các thành phố trên cả nước.

Người biểu tình tuần hành ở Tehran tối 10/1. Ảnh: AFP

"Nhiều sự việc gợi liên tưởng đến tội ác tàn bạo của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Không ít trường hợp tử vong là người qua đường, bị sát hại trong các chiến dịch giết chóc có chủ ý hoặc loạt đạn khủng bố bừa bãi, thể hiện thứ bạo lực vô nhân tính", Quỹ Liệt sĩ và Cựu binh Iran cho hay.

Số còn lại được cho là "người biểu tình bị phần tử khủng bố có tổ chức bắn chết giữa đám đông".

Tổng công tố Iran Mohammad Movahedi cùng ngày tuyên bố "cuộc nổi loạn đã kết thúc", đồng thời cam kết xử lý nghiêm minh những người đứng sau biểu tình.

Một số tổ chức nhân quyền bên ngoài Iran ước tính hơn 15.000 người, phần lớn là người biểu tình, đã thiệt mạng. Hàng loạt quan chức Iran, trong đó có Tổng thống Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi, đã bác bỏ thông tin.

Biểu tình ở Iran khởi phát do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá, ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng đã nhanh chóng leo thang thành bạo lực chết người.

Biểu tình khiến căng thẳng Tehran - Washington leo thang khi Iran cáo buộc "các đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ kích động bạo loạn, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ và nói rằng Tehran "đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh không kích Iran. Các đồng minh của Mỹ gồm Israel, Arab Saudi, Qatar, Oman và Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã cảnh báo ông Trump về hậu quả kéo dài nếu tập kích Iran, khiến lãnh đạo Mỹ ngừng quyết định hành động quân sự vào phút chót.

Huyền Lê (Theo Anadolu, NY Times, CNA)