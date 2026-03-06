Iran nói gần 3.600 cơ sở dân sự hư hại vì bom, tên lửa Mỹ - Israel

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết hàng nghìn nhà cửa, trung tâm thương mại bị hư hại do các cuộc không kích của Israel, Mỹ, trong đó Tehran thiệt hại nặng nhất.

Chủ tịch Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran (IRCS) Pir Hossein Kolivand cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đến nay đã gây thiệt hại cho 3.090 ngôi nhà và 528 trung tâm thương mại, dịch vụ trên toàn quốc.

14 cơ sở y tế, dược phẩm và 9 cơ sở của IRCS cũng bị hư hại, trong đó 5 nhân viên IRCS bị thương. "Hầu hết mục tiêu bị tấn công nằm giữa những khu vực đông dân cư", IRCS thông báo, cho biết thủ đô Tehran hứng thiệt hại nặng nhất.

Cột khói lớn bốc lên phía sau Tháp Tự do Azadi ở Tehran ngày 3/3. Ảnh: AFP

Chợ Tehran, sân bay Mehrabad, sân vận động Azadi nằm trong số những nơi bị hư hại, bên cạnh một số bệnh viện, theo IRCS.

Tehran, đô thị 10 triệu dân, có mật độ dân cư rất cao, trụ sở các cơ quan chính phủ và quân đội thường nằm gần khu thương mại, dân cư. Thực tế này khiến dân thường dễ bị tổn thương khi Mỹ và Israel mở rộng danh sách mục tiêu sang các cơ quan chính phủ, đài phát thanh truyền hình và trụ sở an ninh, cảnh sát Iran.

Mỹ, Israel chưa bình luận về thống kê của IRCS. Cơ quan này là tổ chức nhân đạo quốc gia của Iran được thành lập năm 1922, trụ sở ở Tehran, cũng là thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

IRCS hiện đóng vai trò quan trọng trong hệ thống ứng phó khẩn cấp của Iran, với mạng lưới phủ khắp các tỉnh, gồm các trung tâm cứu hộ, cứu nạn, bệnh viện, trạm y tế, lực lượng phản ứng nhanh. Chủ tịch IRCS được bổ nhiệm bởi Tổng thống Iran.

Một góc quận 7 của Tehran nhìn từ không gian. Ảnh: Reuters

Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran kể từ ngày 28/2, khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái, nhắm vào lãnh thổ Israel và các căn cứ Mỹ ở khu vực.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 5/3 cho biết hơn 2.000 mục tiêu đã bị đánh trúng tại Iran. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố máy bay của họ đã phóng hơn 4.000 quả bom, tên lửa dẫn đường xuống Iran kể từ ngày 28/2.

Tổng thống Donald Trump nói rằng cuộc chiến đang diễn ra "tốt hơn dự kiến", với việc Mỹ và Israel kiểm soát không phận Iran và liên tục tấn công nước này. Lãnh đạo Mỹ cũng không loại trừ khả năng điều bộ binh tới Iran, nhưng cho rằng có lẽ chưa cần thiết vào lúc này.

Iran trong khi đó đáp trả đanh thép, tuyên bố tiếp tục tấn công trả đũa và khẳng định không có nhu cầu đàm phán với Mỹ.

Người phụ nữ đi qua một công trình bị phá hủy gần quảng trường Ferdowsi ở Tehran ngày 3/3. Ảnh: AFP

Đức Trung (Theo CNN, Al Jazeera, AP)