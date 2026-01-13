Iran nêu lý do cắt Internet giữa sóng biểu tình

Ngoại trưởng Iran cho biết chính phủ nước này đã ra lệnh cắt Internet trong 4 ngày qua do xảy ra "hoạt động khủng bố" trong các cuộc biểu tình.

"Chính phủ đã đối thoại với những người biểu tình. Mạng Internet chỉ bị cắt sau khi chúng tôi đối phó với các hoạt động khủng bố và nhận thấy có sự chỉ đạo từ bên ngoài", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 13/1 nói với Al Jazeera về việc nước này cắt Internet trong lúc xảy ra làn sóng biểu tình trên toàn quốc.

Ông Araghchi cho biết chính phủ đang phối hợp với các cơ quan ninh Iran để sớm khôi phục Internet, nhưng không nêu mốc thời gian cụ thể.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Tehran hồi tháng 11/2025. Ảnh: AFP

Tổ chức giám sát mạng Netblocks trước đó cùng ngày cho biết kết nối mạng ở Iran đã bị gián đoạn 108 tiếng kể từ khi lệnh cắt Internet toàn quốc có hiệu lực.

Phóng viên AFP trong khi đó đưa tin các cuộc gọi điện thoại quốc tế đã được nối lại ở Iran sau nhiều ngày bị chặn. Kết nối điện thoại ra nước ngoài từ Iran trước đó bị gián đoạn từ hôm 9/1.

Các cuộc biểu tình khởi phát từ ngày 28/12/2025, do giới thương nhân bất mãn với tình hình kinh tế Iran và đồng rial mất giá. Giới chức Iran cáo buộc "các đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ đang kích động bạo loạn, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ và nói rằng Tehran đang "đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump những ngày gần đây liên tục đe dọa cân nhắc "hành động quân sự" với Iran nếu có thêm người biểu tình nước này thiệt mạng.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc biểu tình leo thang thành bạo lực đã khiến ít nhất 109 thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng. Tổ chức Hoạt động Nhân quyền Iran (HRANA), nhóm giám sát có trụ sở tại Mỹ, ước tính hơn 500 người, gồm người biểu tình và nhân viên an ninh, đã chết trong làn sóng biểu tình hiện nay.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters, Al Jazeera)