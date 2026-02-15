Iran nêu điều kiện thỏa hiệp với Mỹ

Quan chức Iran cho biết nước này sẵn sàng thỏa hiệp với Mỹ về vấn đề hạt nhân, với điều kiện Washington phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

"Nếu chúng tôi nhìn thấy sự chân thành từ phía họ, tôi tin rằng hai bên sẽ tiến tới được một thỏa thuận", Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi cho biết trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 15/2, khi đề cập nỗ lực đàm phán với Mỹ.

Ông Takht-Ravanchi cho biết Tehran sẵn sàng thỏa hiệp để đạt thỏa thuận với Washington, trong đó có pha loãng uranium làm giàu cao, nhưng Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang làm tê liệt nền kinh tế Iran.

Khi được hỏi liệu Tehran có chấp nhận vận chuyển hơn 400 kg uranium làm giàu cao ra khỏi đất nước hay không, quan chức Iran không loại trừ khả năng nước này sẽ đồng ý thỏa hiệp. "Vẫn còn quá sớm để nói điều gì sẽ xảy ra trong quá trình đàm phán", ông cho biết.

Một số quốc gia, trong đó có Nga, đã đề nghị tiếp nhận và xử lý lượng uranium trên, song Iran tới nay vẫn từ chối.

Ông Takht-Ravanchi phát biểu tại Iraq tháng 2/2025. Ảnh: AFP

Hiện còn nhiều điều chưa rõ ràng về số phận của kho dự trữ gồm hơn 400 kg uranium làm giàu ở mức 60% tại Iran. Kho dự trữ này được thanh sát viên hạt nhân nhìn thấy lần cuối vào ngày 10/6/2025, trước thời điểm Israel và Mỹ tập kích các cơ sở hạt nhân ở Iran.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran đã làm giàu uranium lên mức 60%, vượt xa giới hạn 3,67% được quy định trong thỏa thuận hạt nhân đã hết hiệu lực mà nước này ký với các cường quốc hồi năm 2015. Con số trên cũng gần với mức 90% cần thiết để chế tạo bom nguyên tử. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi Iran ngừng hoàn toàn làm giàu uranium.

"Ngừng hoàn toàn làm giàu uranium không còn là vấn đề nữa. Đối với Iran, điều này không còn nằm trên bàn đàm phán", ông Takht-Ravanchi cho hay.

Các nước phương Tây lâu nay cáo buộc Iran đang tìm cách phát triển vũ khí nguyên tử, trong khi Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này có mục đích dân sự. Mỹ đang triển khai lực lượng quân sự lớn ở Trung Đông, nhằm mục đích gây sức ép buộc Iran chấp nhận đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân.

Đối thoại giữa hai nước về vấn đề này được nối lại tại Oman hôm 6/2. Thụy Sĩ ngày 14/2 cho biết vòng đàm phán thứ hai sẽ được tổ chức tại Geneva vào tuần tới. Ông Takht-Ravanchi, người là thành viên trong phái đoàn Iran tham dự cuộc đối thoại ở Oman, cho biết vòng đàm phán thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 17/2.

Hãng thông tấn Fars News dẫn lời một quan chức ngoại giao cho biết hai bên cũng sẽ thảo luận về khả năng Mỹ đầu tư vào ngành năng lượng tại Iran.

Phạm Giang (Theo AFP, BBC)