Iran hành hình người làm gián điệp cho Israel

Iran đã hành hình một người đàn ông bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel, trường hợp thứ 9 bị tử hình trong những tháng gần đây.

Babak Shahbazi bị cáo buộc lợi dụng vị trí nhà thầu lắp đặt thiết bị làm mát để thu thập thông tin từ những địa điểm nhạy cảm như phòng máy chủ, cũng như các cơ sở liên quan đến quân đội và cơ quan an ninh, truyền thông Iran ngày 17/9 đưa tin.

Shahbazi được cho là từng làm việc cùng Esmaeil Fekri, người bị hành hình hồi tháng 6 vì tội làm gián điệp cho Israel từ đầu năm 2022.

Truyền thông Iran cho biết Shahbazi đã bị tử hình, song không nói rõ người này bị bắt và bị kết án khi nào. Luật sư bào chữa cho Shahbazi từng kháng cáo lên Tòa án Tối cao, song bị tòa bác bỏ.

Giới chức theo dõi một vụ hành hình tại Tehran, Iran hồi năm 2007. Ảnh: Reuters

Israel hồi tháng 6 phát động chiến dịch không kích chưa từng có nhằm vào Iran, khiến nhiều chỉ huy quân sự cấp cao và hơn 10 nhà khoa học hạt nhân của Tehran thiệt mạng. Iran cũng đáp trả lại bằng các đợt tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái. Cuộc chiến kết thúc sau 12 ngày.

Iran sau đó tuyên bố sẽ xét xử nhanh chóng những người bị bắt vì cáo buộc hợp tác với Israel. Ít nhất 9 người Iran đã bị tử hình vì tội làm gián điệp trong những tháng gần đây. Trường hợp gần nhất xảy ra tháng trước, khi Roozbeh Vadi bị tử hình vì tiết lộ cho Israel thông tin về một nhà khoa học hạt nhân, người đã bị hạ sát.

Huyền Lê (Theo Reuters)