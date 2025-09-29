Iran hành hình 'gián điệp quan trọng hàng đầu của Israel'

Tehran hành hình người đàn ông được cho là một trong những gián điệp quan trọng nhất của Israel tại Iran.

Cuộc hành hình Bahman Choubi-asl diễn ra hôm nay, sau khi Tòa án Tối cao Iran bác đơn kháng cáo của bị cáo. Hãng tin Mizan của cơ quan tư pháp Iran mô tả đây là "một trong những gián điệp quan trọng nhất của Israel tại Iran".

Choubi-asl là chuyên gia cơ sở dữ liệu, có quyền truy cập vào nhiều dự án quốc gia nhạy cảm của Iran. Người đàn ông này bị kết tội cung cấp thông tin cho cơ quan tình báo hải ngoại Israel (Mossad) trong những cuộc gặp ở các quốc gia như Ấn Độ, Armenia và Ireland.

Mossad đã đào tạo Choubi-asl, cung cấp thiết bị liên lạc bảo mật và trả tiền cho người này.

Giới chức chuẩn bị thi hành án tử hình ở thành phố Nowshahr, miền bắc Iran, hồi năm 2014. Ảnh: AFP

"Mục tiêu chính của Mossad khi lôi kéo bị cáo tiếp cận cơ sở dữ liệu của cơ quan chính phủ và tạo ra lỗ hổng trong các trung tâm dữ liệu của Iran. Bên cạnh đó, Mossad còn theo đuổi nhiều mục tiêu thứ yếu, như điều tra tuyến đường nhập khẩu thiết bị điện tử", hãng Mizan cho biết.

Israel hồi tháng 6 phát động chiến dịch không kích chưa từng có nhằm vào Iran, khiến nhiều chỉ huy quân sự cấp cao và hơn 10 nhà khoa học hạt nhân của Tehran thiệt mạng. Iran cũng đáp trả lại bằng các đợt tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái. Cuộc chiến kết thúc sau 12 ngày.

Iran sau đó tuyên bố sẽ xét xử nhanh chóng những người bị bắt vì cáo buộc hợp tác với Israel. Ít nhất 10 người Iran đã bị tử hình vì tội làm gián điệp trong những tháng gần đây.

Huyền Lê (Theo Reuters, Iranintl)