Iran gieo mây đối phó hạn hán tồi tệ nhất nhiều thập kỷ

Giới chức Iran bắt đầu "gieo mây" tại một số khu vực để tăng lượng mưa, khi nước này đối mặt đợt khô hạn tệ nhất hàng chục năm.

"Một chuyến bay gieo mây đã diễn ra tại lưu vực hồ Urmia, lần đầu tiên trong năm thủy văn hiện tại, bắt đầu từ tháng 9", hãng tin thông tấn Iran IRNA đưa tin hôm 15/11.

Urmia là hồ lớn nhất Iran, nằm ở tây bắc quốc gia Trung Đông, nhưng đã gần như cạn khô do hạn hán. IRNA thêm rằng giới chức Iran sẽ thực hiện gieo mây ở các tỉnh Đông và Tây Azerbaijan.

Mực nước tại đập chứa Latyan gần Tehran, Iran ngày 10/11. Ảnh: AFP

Gieo mây là kỹ thuật sử dụng máy bay để thả i-ốt bạc vào mây, giúp hình thành tinh thể băng. Tinh thể băng giúp mây tích tụ nhiều hơi ẩm hơn trước khi trút mưa xuống đất. Iran năm ngoái thông báo đã phát triển công nghệ riêng cho kỹ thuật này.

Iran đang đối mặt tình trạng khô hạn nghiêm trọng, khi hơn nửa số tỉnh ở nước này không có giọt mưa nào suốt nhiều tháng qua, khiến mực nước tại các hồ chứa xuống thấp kỷ lục. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã cảnh báo nguy cơ phải sơ tán người dân thủ đô Tehran nếu đến cuối tháng 11 vẫn không có mưa.

IRNA cho hay một số tỉnh miền tây và tây bắc Iran đã có mưa, nhưng lượng mưa đã giảm 89% so với trung bình mùa. "Chúng ta đang trải qua mùa thu khô hạn nhất trong vòng 50 năm", cơ quan khí tượng quốc gia Iran cho biết.

Như Tâm (Theo AFP)