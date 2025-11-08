Iran đối mặt nguy cơ phải sơ tán thủ đô vì hạn hán

Tổng thống Iran cảnh báo Tehran đang đối mặt khủng hoảng nước và năng lượng chưa từng có, nguy cơ phải sơ tán người dân thủ đô.

"Nếu đến cuối tháng 11 mà Tehran vẫn không có mưa, chúng tôi sẽ buộc phải áp dụng biện pháp hạn chế nước. Và nếu tình hình vẫn không cải thiện, chúng tôi sẽ sơ tán toàn bộ Tehran", Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói với hãng tin SNN của nước này ngày 6/11.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Tehran hôm 18/6. Ảnh: AFP

Ông Pezeshkian mô tả tình hình hiện tại là "cực kỳ nguy cấp". Tehran, với 9,1 triệu dân, chủ yếu dựa vào nguồn cung nước từ 5 đập Lar, Mamlu, Amir Kabir, Taleqan và Latyan, trong khi mực nước tại những đập này đã xuống thấp nhất 60 năm.

"Đập Latyan chỉ còn khoảng 9 triệu m3 nước", tương đương 9% sức chứa tối đa, Thứ trưởng Năng lượng Iran Mohammad Javanbakht cho biết.

Video đăng trên mạng xã hội ngày 7/11 cho thấy đập Amir Kabir trơ đáy khô cạn, với một dòng nước nhỏ len lỏi chảy qua lớp đất nứt nẻ.

Đập Amir Kabir ở Iran cạn trơ đáy Đập Amir Kabir ở Iran cạn trơ đáy. Video: X/volcaholic1

Tehran đã bước sang năm khô hạn thứ 6 liên tiếp. Theo số liệu khí tượng, lượng mưa ở Tehran năm nay thấp hơn khoảng 40% so với trung bình theo mùa. Behzad Parsa, lãnh đạo Cơ quan Nước Tehran, ngày 3/11 cảnh báo các đập chỉ đủ nước cho thành phố trong hai tuần nếu tình trạng khô hạn tiếp diễn.

Xét trên cả nước, lượng mưa trung bình năm 2024 tại Iran đạt 140 mm trong khi mức chuẩn là 260 mm. Dự báo năm 2025, con số còn giảm dưới 100 mm. Nguồn cung nước từ các hồ chứa và giếng ngầm đang sụt giảm nhanh chóng, chi phí bơm và vận chuyển nước về Tehran có thể lên tới 4,6 USD cho mỗi m3.

Tình trạng thiếu nước còn tác động đến hệ thống năng lượng Iran, vốn phụ thuộc vào thủy điện và nhiệt điện. Sản lượng thủy điện đã sụt giảm, trong khi nhà máy nhiệt điện thiếu nước để làm mát. Điện mặt trời và điện gió chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng cung.

Như Tâm (Theo AP, Anadolu Agency)