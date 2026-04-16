Iran 'điều tiêm kích hộ tống' máy bay chở tư lệnh Pakistan

Ít nhất một tiêm kích F-4 và một chiếc MiG-29 Iran xuất hiện trên bầu trời Tehran, dường như để hộ tống máy bay chở tư lệnh quân đội Pakistan.

Clash Report, tài khoản X chuyên theo dõi thông tin chiến sự Trung Đông, hôm 15/4 công bố video cho thấy một tiêm kích F-4 Phantom II bay thấp trên bầu trời thủ đô Tehran, cùng ảnh một chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 ở khoảng cách khá xa.

"Các phi cơ được điều động để hộ tống máy bay chở tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đến Tehran thảo luận về vòng đàm phán thứ hai giữa Iran và Mỹ", tài khoản này cho hay.

Tiêm kích F-4, MiG-29 Iran hộ tống máy bay chở tướng Pakistan Tiêm kích F-4 Iran bay trên thủ đô Tehran ngày 15/4. Video: X/Clash Report

Howard Altman, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, cũng nhận định Iran đã triển khai tiêm kích F-4E và MiG-29 để hộ tống phái đoàn Pakistan đến Tehran. "Dường như không quân Iran vẫn còn một số tiêm kích có thể hoạt động", ông cho hay.

Các hình ảnh xuất hiện vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã "hủy diệt quân đội Iran, trong đó có toàn bộ lực lượng hải quân và không quân". Lãnh đạo Mỹ trước đó cũng nhiều lần tuyên bố chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng đã "xóa sổ" không quân Iran.

Giới chức Iran và Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Trước khi xung đột bùng phát, không quân Iran sở hữu 63 chiếc F-4D/E, 24 chiến đấu cơ MiG-29, khoảng 35-40 tiêm kích hạng nặng F-14A, 23 phi cơ Mirage F1 cùng hơn 100 tiêm kích F-5E, tiêm kích bom Su-22 và cường kích Su-24. Ít nhất 5 tiêm kích F-14A cùng một số chiếc F-5E đã bị phá hủy trong những cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Trong cuộc họp báo ngày 8/4 tại Nhà Trắng, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết các lực lượng nước này đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu tại Iran, song không nhắc đến không quân đối phương.

Tiêm kích MiG-29 Iran bay trên thủ đô Tehran ngày 15/4. Ảnh: X/Clash Report

Pakistan đang làm trung gian cho đàm phán giữa Iran và Mỹ trong nỗ lực thúc đẩy vòng đàm phán tiếp theo giữa hai nước. Quân đội Pakistan cho biết tướng Munir mang tới Iran "một thông điệp từ Mỹ".

Tướng Munir đã gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau khi đến Tehran ngày 15/4. Ngoại trưởng Araghchi bày tỏ vui mừng chào đón tư lệnh quân đội Pakistan, đồng thời khẳng định cam kết của Iran trong thúc đẩy hòa bình và ổn định tại khu vực.

Các quan chức Iran và tướng Munir cũng hội đàm tại Tehran trong hôm nay để thảo luận về thông điệp trao đổi giữa Tehran và Washington, sau khi các cuộc đàm phán tại Islamabad kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP, CNN)