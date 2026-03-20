Iran đăng video về tân Lãnh tụ Tối cao

Truyền thông Iran đăng video không rõ ngày tháng về ông Mojtaba Khamenei thuyết giảng trước một nhóm học trò, giữa đồn đoán về sức khỏe của tân Lãnh tụ Tối cao.

Đài truyền hình Quốc gia Iran (IRIB) ngày 20/3 phát video cho thấy ông Mojtaba Khamenei đang thuyết giảng về khoa học tôn giáo trước các môn sinh trong một hội trường. Đây là video đầu tiên về ông Mojtaba Khamenei được truyền thông nhà nước Iran công bố kể từ khi ông nhậm chức Lãnh tụ Tối cao.

Tuy nhiên, IRIB không công bố thời gian và địa điểm ghi hình, khiến nhiều người cho rằng đây là video tư liệu được ghi từ trước. Việc ông Mojtaba Khamenei xuất hiện trong video nhưng không đề cập gì đến cuộc xung đột hiện nay cũng được coi là dấu hiệu bất thường.

Ông Mojtaba Khamenei tiếp quản vị trí Lãnh tụ Tối cao sau khi cha ông, Ali Khamenei, 86 tuổi, thiệt mạng trong vụ không kích của Israel sáng 28/2. Ông Mojtaba Khamenei không xuất hiện trước công chúng từ khi cuộc xung đột bùng nổ, làm dấy lên nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông.

Truyền thông Iran cho hay ông bị thương ở chân trong vụ tập kích khiến vợ con ông thiệt mạng, nhưng truyền thông Mỹ lại cho rằng ông bị thương nghiêm trọng và đang hôn mê.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đặt nghi vấn về sức khỏe của tân Lãnh tụ Tối cao Iran. "Chúng ta không rõ ông ấy còn sống hay đã chết. Chưa có nguồn tin nào xác nhận ông ấy vẫn khỏe mạnh. Chưa ai nhìn thấy ông ấy, thật bất thường", ông Trump nói tuần trước.

Tuy không xuất hiện, tài khoản mạng xã hội X của ông Khamenei vẫn thường xuyên đăng bài kêu gọi đoàn kết dân tộc và tuyên bố eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch toàn cầu, sẽ tiếp tục bị phong tỏa để gây sức ép lên kẻ thù của Iran.

Ông cũng cam kết báo thù cho Cố vấn An ninh Quốc gia Ali Larijani và Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib, cũng như các quan chức cấp cao của Iran đã bị Israel hạ sát.

Cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chuẩn bị bước sang tuần thứ tư nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và đang tác động sâu rộng đối với khu vực và toàn cầu. Các cuộc tấn công và trả đũa giữa hai bên đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, đẩy giá dầu tăng mạnh và thị trường quốc tế biến động.

