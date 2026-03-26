Iran có thể đang củng cố phòng tuyến ở đảo 'huyết mạch dầu mỏ'

Iran dường như đang tăng cường phòng thủ đảo Kharg, trong đó có bổ sung tên lửa phòng không và cài mìn, nhằm đối phó khả năng Mỹ đổ quân.

Kênh CNN ngày 25/3 dẫn lời các nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ cho biết Iran đã triển khai phòng tuyến nhiều lớp và chuyển thêm tên lửa phòng không vác vai đến đảo Kharg trong những tuần gần đây. Ngoài ra, quân đội Iran còn cài mìn chống bộ binh và chống tăng xung quanh đảo, trong đó có những khu vực bờ biển mà lực lượng Mỹ có thể đổ bộ.

Một nguồn tin tiết lộ rằng Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, đang liên tục trinh sát đường không gần đảo Kharg và có thể đã phát hiện những thay đổi về địa hình tại khu vực.

Giới chức Iran chưa lên tiếng, trong khi CENTCOM từ chối bình luận về thông tin.

Động thái diễn ra trong lúc Mỹ được cho là đang xem xét kế hoạch chiếm đóng hoặc phong tỏa đảo Kharg, nhằm gây sức ép buộc Iran mở cửa lại eo biển Hormuz.

Đảo Kharg nằm trong Vịnh Ba Tư, cách bờ biển Iran khoảng 25 km, cách Eo biển Hormuz hơn 480 km, có chiều dài chỉ 6 km và diện tích 20 km2. Các cơ sở tại Kharg có công suất xử lý 7 triệu thùng dầu mỗi ngày và khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua hòn đảo, phần lớn bán cho châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.

Với nền kinh tế phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu năng lượng, Kharg được coi là "huyết mạch dầu mỏ" và mắt xích sống còn của Iran.

Mỹ không kích các mục tiêu trên đảo Kharg, Iran ngày 13/3. Video: CENTCOM

Lực lượng Mỹ ngày 13/3 không kích đảo Kharg, nhắm vào khoảng 90 mục tiêu quân sự tại đây, trong đó có kho chứa thủy lôi, hầm tên lửa và nhiều cơ sở khác. Tổng thống Donald Trump sau đó cho biết Mỹ đã tránh tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo.

James Stavridis, cựu tư lệnh tối cao đồng minh NATO, nhận định các cuộc không kích đã làm suy yếu năng lực phòng không và phòng thủ bờ biển trên đảo Kharg, phá hủy một số tổ hợp tên lửa HAWK và pháo phòng không Oerlikon của Iran.

Giới chuyên gia nhận định đổ quân vào đảo Kharg sẽ là động thái leo thang mạnh, đòi hỏi chiến dịch quy mô lớn, kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí cả ở trong nội bộ nước Mỹ.

Hòn đảo cách đất liền khoảng 32 km, khiến lực lượng Mỹ đóng ở đây có thể bị Iran tấn công bằng nhiều vũ khí khác nhau. Bên cạnh đó, các tàu đổ bộ tấn công của Mỹ sẽ gặp khó khăn khi di chuyển qua eo biển Hormuz để tiếp cận đảo Kharg.

Chiến dịch phong tỏa đường biển đối với đảo Kharg dễ thực hiện hơn trong ngắn hạn, song cũng đi kèm nguy cơ chiến hạm Mỹ bị Iran tấn công bằng xuồng tự sát, tên lửa hành trình chống hạm và các vũ khí phi đối xứng khác.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, CNN)