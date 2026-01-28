Iran 'chỉ đàm phán khi không bị hăm dọa'

Ngoại trưởng Iran Araqchi tuyên bố không đề nghị đàm phán với Mỹ, cho rằng các cuộc thương lượng chỉ có thể diễn ra khi "không còn những lời hăm dọa".

"Trong những ngày gần đây, tôi và ông Steve Witkoff không hề liên lạc. Phía chúng tôi cũng không đưa ra bất cứ đề nghị đàm phán nào", Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nói với truyền thông nhà nước ngày 28/1.

Ông Araqchi cho biết thêm rằng nhiều bên trung gian đang "tiến hành tham vấn" và liên lạc với Tehran.

"Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng, đàm phán không thể diễn ra khi có những lời đe dọa. Đàm phán chỉ có thể xảy ra khi không còn những lời hăm họa và yêu cầu quá đáng nữa", Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 6/2025. Ảnh: Reuters

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trước đó nói với Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman rằng Tehran hoan nghênh bất kỳ tiến trình đàm phán nào, nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, với mục đích ngăn ngừa chiến tranh.

Tổng thống Donald Trump hôm 27/1 nói Mỹ đang triển khai thêm một hạm đội tới gần Iran, sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln hiện diện ở Trung Đông.

"Tôi hy vọng họ sẽ đạt được thỏa thuận, điều mà họ lẽ ra nên làm ngay từ đầu", ông Trump nói thêm.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran gần đây leo thang liên quan làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát từ cuối tháng 12/2025 tại Iran, do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa trước khi leo thang thành bạo lực chết người.

Tổng thống Trump nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh không kích Iran. Tuy nhiên, các đồng minh của Washington đã cảnh báo ông Trump về hậu quả kéo dài nếu thực hiện cuộc tấn công, khiến lãnh đạo Mỹ ngừng quyết định hành động quân sự vào phút chót. Iran sau đó tuyên bố cuộc biểu tình đã chấm dứt, với hơn 3.000 người thiệt mạng.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)