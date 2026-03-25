Iran cáo buộc Mỹ - Israel tấn công nhà máy điện hạt nhân

Iran cho biết một quả đạn đã rơi xuống khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr của nước này, nói rằng Mỹ - Israel đứng sau sự việc.

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) cáo buộc Mỹ - Israel "một lần nữa tấn công nhà máy điện hạt nhân Bushehr" vào tối 24/3, thêm rằng một quả đạn đã đánh trúng khuôn viên của cơ sở. "Thông tin sơ bộ cho thấy sự việc không gây thiệt hại về tài chính, kỹ thuật hay thương vong, các khu vực khác ở nhà máy không bị tổn hại", cơ quan này cho hay.

AEOI nhắc lại rằng một quả đạn từng đánh trúng khuôn viên nhà máy Bushehr hồi giữa tháng, không gây ra thiệt hại về người hoặc vật chất.

Ảnh vệ tinh chụp nhà máy điện hạt nhân Bushehr tại Iran hồi tháng 12/2025. Ảnh: AP

Giới chức Iran khẳng định tấn công "cơ sở hạt nhân hòa bình" là hành động vi phạm quy định và cam kết quốc tế về bảo vệ những cơ sở này khỏi chiến dịch quân sự. AEOI cảnh báo các sự việc như vậy có thể gây ra hậu quả nguy hiểm và không thể đảo ngược đối với an toàn và an ninh khu vực, đặc biệt là những quốc gia giáp vịnh Ba Tư.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã nhận được thông báo từ Iran. "Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nhắc lại lời kêu gọi kiềm chế tối đa để tránh rủi ro về an toàn hạt nhân trong xung đột", cơ quan này cho hay.

Bộ Quốc phòng Mỹ và quân đội Israel chưa đưa ra bình luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/3 cảnh báo sẽ phá hủy toàn bộ nhà máy điện ở Iran nếu nước này không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ. Sau đó hai ngày, ông thông báo đang đàm phán với Iran để giải quyết xung đột và hoãn tấn công nhà máy điện, cơ sở năng lượng tại Iran trong vòng 5 ngày.

Nằm cách thủ đô Tehran khoảng 1.200 km về phía nam, Bushehr là nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang vận hành của Iran, do Nga xây dựng từ năm 1995 và hòa lưới điện vào năm 2011.

Tập đoàn hạt nhân quốc gia Nga Rosatom hồi tháng 11/2025 cho biết khoảng 3.000 chuyên gia đang làm việc tại nhà máy, trong đó có gần 700 công dân Nga. Đài RT của nước này hôm 18/3 nói còn xấp xỉ 480 người Nga đang làm việc ở cơ sở.

Nga đã kêu gọi không tiến hành các cuộc tập kích gây nguy hiểm cho cơ sở này. "Chúng tôi cho rằng những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân tiềm ẩn nguy hiểm cực kỳ lớn và có thể dẫn đến hậu quả không thể đảo ngược", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Sau khi bị Mỹ - Israel tấn công hôm 28/2, Iran đã phát động chiến dịch trả đũa bằng cách nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng ở Trung Đông bằng tên lửa, máy bay không người lái.

Tehran cũng phong tỏa gần như hoàn toàn eo biển Hormuz, nơi có khoảng 20% lượng dầu thô của thế giới đi qua. Động thái khiến hoạt động vận chuyển dầu khí bị đình trệ, đẩy giá nhiên liệu khắp thế giới tăng vọt.

Phạm Giang (Theo AFP, CNN)