Iran cảnh báo về 'sự bùng nổ không thể kiểm soát' ở Trung Đông

Iran cảnh báo nguy cơ xảy ra sự bùng nổ không thể kiểm soát ở Trung Đông, sau khi Mỹ phủ quyết văn kiện kêu gọi ngừng bắn ở Gaza.

"Nếu Mỹ còn hỗ trợ cho những tội ác của chính quyền Do Thái và tiếp tục cuộc chiến... khu vực có khả năng xảy ra một sự bùng nổ không thể kiểm soát", Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian nói với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong cuộc điện đàm hôm nay.

Ông Amir-Abdollahian đưa ra cảnh báo một ngày sau khi Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết do Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đệ trình Hội đồng Bảo an, kêu gọi lập tức ngừng bắn tại Gaza. Mỹ cho rằng văn kiện này "xa rời thực tế". Anh bỏ phiếu trắng trong khi 13 thành viên còn lại bỏ phiếu thuận.

Ông Amir-Abdollahian còn kêu gọi lập tức mở cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Gaza để hàng viện trợ có thể được chuyển đến người dân khu vực này. Ngoại trưởng Iran mô tả việc ông Guterres kích hoạt Điều 99 Hiến chương Liên Hợp Quốc là "hành động dũng cảm để giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới".

Ông Guterres ngày 6/12 kích hoạt Điều 99 để thúc giục 15 thành viên Hội đồng Bảo an "sử dụng ảnh hưởng" của mình để ngăn thảm họa nhân đạo ở Gaza. Đây là lần đầu ông kích hoạt Điều 99 từ khi được bổ nhiệm làm Tổng thư ký năm 2017. Điều khoản này cho phép Tổng thư ký đưa bất kỳ vấn đề nào mà ông cho rằng "đe dọa tới hòa bình và an ninh quốc tế" lên Hội đồng Bảo an.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian dự một sự kiện ở Moskva, Nga ngày 5/12. Ảnh: AFP

Xung đột nổ ra hôm 7/10, khi Hamas bất ngờ tấn công lãnh thổ Israel, khiến hơn 1.140 người thiệt mạng và khoảng 240 dân thường bị bắt làm con tin. Israel đáp trả bằng các cuộc không kích và tấn công trên bộ vào Dải Gaza.

Hai bên ngừng bắn 7 ngày từ ngày 24/11 để trao đổi con tin và tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo. IDF hôm 1/12 nối lại chiến dịch trên bộ nhằm vào Hamas, sau đó mở rộng phạm vi trên khắp Dải Gaza, yêu cầu dân thường sơ tán khỏi một số vùng đã và có thể sắp xảy ra chiến sự ở cả miền nam và bắc khu vực.

Giao tranh giữa hai bên đã khiến hơn 18.000 người thiệt mạng, hơn 54.000 người bị thương tính đến ngày 8/12.

"Tuyên bố của chính quyền Israel cho rằng Hamas đã vi phạm lệnh ngừng bắn là hoàn toàn sai", ông Amir-Abdollahian nói với ông Guterres. Ngoại trưởng Iran cho rằng chính việc Mỹ hỗ trợ cho Israel đã khiến các bên khó đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Như Tâm (Theo AFP)