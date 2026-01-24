Iran cảnh báo về chiến tranh tổng lực nếu bị tập kích

Tehran sẽ xem mọi cuộc tấn công "là chiến tranh tổng lực chống lại chúng tôi", quan chức Iran tuyên bố, khi hạm đội Mỹ đang hướng tới Trung Đông.

"Chúng tôi hy vọng đợt tăng cường quân sự này không phải nhắm đến đối đầu thực sự, nhưng quân đội Iran đã sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất. Đó là lý do mọi lực lượng ở Iran đang trong tình trạng báo động cao", Reuters ngày 23/1 dẫn lời một quan chức cấp cao Iran giấu tên cho hay.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hạm đội lớn của nước này đang hướng về phía Iran. Hai quan chức Mỹ cũng nói một nhóm tác chiến tàu sân bay và các khí tài khác của quân đội Mỹ sẽ đến Trung Đông trong những ngày tới. Các chiến hạm của Mỹ, trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln, đã bắt đầu rời khỏi châu Á - Thái Bình Dương từ tuần trước, khi căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang.

"Lần này, chúng tôi sẽ coi mọi cuộc tấn công, dù là hạn chế, không hạn chế, tập kích chính xác hay bất kỳ hình thức nào theo cách gọi của họ, đều là chiến tranh tổng lực nhằm vào chúng tôi. Iran sẽ đáp trả quyết liệt nhất có thể để giải quyết dứt điểm", quan chức Iran nói thêm.

Trực thăng MH-60S cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln khi tàu di chuyển qua eo biển Hormuz tháng 11/2019. Ảnh: AFP

Ông khẳng định nếu Mỹ vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, nước này sẽ đáp trả, song từ chối nêu cụ thể phản ứng của Tehran.

"Một quốc gia luôn bị Mỹ đe dọa quân sự đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đảm bảo mọi nguồn lực trong tay đều có thể được sử dụng để đáp trả và, nếu có thể, tái lập thế cân bằng trước bất kỳ ai dám tấn công Iran", quan chức này nhấn mạnh.

Dù thông báo hạm đội Mỹ đang hướng đến Iran, ông Trump vẫn lưu ý "có lẽ sẽ không phải sử dụng đến" lực lượng này.

Washington thường tăng cường lực lượng tới Trung Đông vào thời điểm căng thẳng khu vực leo thang. Giới chuyên gia lưu ý động thái này có thể mang tính phòng thủ, không đồng nghĩa với Mỹ sắp tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Tuy nhiên, quân đội Mỹ đã tăng cường lực lượng đáng kể trước các cuộc không kích nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025.

Đội hình chiến hạm Mỹ triển khai gần Iran. Đồ họa: IEJ Media

Căng thẳng Washington - Tehran gần đây leo thang liên quan các cuộc biểu tình ở Iran. Biểu tình bùng phát từ cuối tháng 12/2025 do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá, ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng đã nhanh chóng leo thang thành bạo lực khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Iran cáo buộc "các đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ kích động bạo loạn. Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ và nói rằng Tehran "đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ".

Ông Trump nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh không kích Iran. Các đồng minh của Washington gồm Israel, Arab Saudi, Qatar, Oman và Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã cảnh báo ông Trump về hậu quả kéo dài nếu tập kích Iran, khiến lãnh đạo Mỹ ngừng quyết định hành động quân sự vào phút chót.

Giới chức Iran ngày 21/1 cho biết tổng cộng 3.117 người đã chết trong làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tuần qua, trong đó có 2.427 nhân viên an ninh và thường dân. Tổng công tố Iran Mohammad Movahedi cùng ngày tuyên bố "cuộc nổi loạn đã kết thúc", đồng thời cam kết xử lý nghiêm minh những người đứng sau biểu tình.

Huyền Lê (Theo Reuters)