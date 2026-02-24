Iran cảnh báo sinh viên về 'lằn ranh đỏ' khi biểu tình

Chính phủ Iran yêu cầu giới sinh viên không được vượt qua các "lằn ranh đỏ" trong lúc biểu tình, sau khi xuất hiện thông tin quốc kỳ nước này bị đốt.

Fatemeh Mohajerani, phát ngôn viên chính phủ Iran, ngày 24/2 cho biết sinh viên nước này có quyền biểu tình song phải "hiểu các lằn ranh đỏ". "Những vật thiêng liêng và quốc kỳ là hai ví dụ về những lằn ranh đỏ mà chúng ta phải bảo vệ, không được vượt qua hay đi chệch khỏi ngay cả trong lúc giận dữ nhất", bà nói.

Quan chức Iran nói rằng các sinh viên "mang nhiều tổn thương và đã chứng kiến những cảnh có khả năng khiến họ buồn bã, tức giận", thêm rằng sự giận dữ này là "có thể hiểu được".

Đây là phản ứng chính thức đầu tiên từ chính phủ Iran sau khi giới sinh viên nước này cuối tuần trước bắt đầu học kỳ mới bằng các buổi tụ tập, trong đó họ lặp lại những khẩu hiệu từng được sử dụng trong phong trào biểu tình phản đối chính phủ bùng phát hồi tháng 12/2025 và lên tới đỉnh điểm vào tháng 1.

Bà Mohajerani phát biểu tại Tehran hồi năm 2024. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP cho biết sinh viên tại một trường đại học ở Tehran đã đốt quốc kỳ Iran vào hôm 23/2, ngày thứ ba diễn ra các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường.

Sóng biểu tình đầu tiên bùng phát do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Phong trào ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng đã nhanh chóng leo thang thành bạo lực chết người.

Giới chức Iran cho biết hơn 3.000 người đã thiệt mạng sau những cuộc biểu tình, đồng thời cáo buộc "các đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ kích động bạo loạn. Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ và nói rằng Iran "đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ".

Tổ chức Hoạt động Nhân quyền Iran (HRANA), nhóm giám sát có trụ sở tại Mỹ, ghi nhận hơn 7.000 người chết và cảnh báo rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Phong trào này đã khiến căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ có hành động can thiệp quân sự để giúp đỡ người biểu tình.

Tuy nhiên, thông điệp đe dọa của ông sau đó chuyển hướng sang chương trình hạt nhân tại Iran. Washington đang triển khai lực lượng quân sự lớn tại Trung Đông nhằm gây sức ép buộc Tehran phải chấp nhận đạt thỏa thuận về vấn đề này. Iran tuyên bố chương trình hạt nhân của mình có mục đích dân sự, trong khi phương Tây cho rằng Tehran muốn chế tạo vũ khí nguyên tử.

Phạm Giang (Theo AFP, IRNA)