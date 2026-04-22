Iran cảnh báo láng giềng 'chuẩn bị vĩnh biệt sản xuất dầu'

Tướng Iran tuyên bố nước này có thể tung đòn nhắm vào "sinh mạng kinh tế" của các nước vùng Vịnh nếu họ tiếp tục hỗ trợ Mỹ.

"Những láng giềng phía nam cần biết rằng họ nên chuẩn bị nói lời vĩnh biệt với sản xuất dầu ở Tây Á nếu để cho Mỹ sử dụng lãnh thổ và nguồn lực để tấn công Iran", tướng Majid Mousavi, tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nói trong thông điệp được phát trong buổi diễu hành tại thủ đô Tehran tối 21/4.

Ông cáo buộc một số quốc gia vùng Vịnh nhiều lần cho phép "kẻ thù của Iran" sử dụng lãnh thổ để chống lại Iran trong thời gian qua, cảnh báo "sinh mạng kinh tế" của những nước đó sẽ đối diện rủi ro nghiêm trọng nếu tình trạng này tiếp diễn.

Khói đen bốc lên ở Doha, Qatar ngày 1/3, được cho là do Iran tập kích một khu công nghiệp. Ảnh: AFP

Lực lượng Không quân Vũ trụ thuộc IRGC kiểm soát kho vũ khí chiến lược của Iran, gồm các loại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) tự sát. Đây là những vũ khí chủ lực được Iran triển khai trong 6 tuần xung đột với Mỹ và Israel, trước khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 7/4.

Tướng Mousavi cho biết "danh sách mục tiêu" sẽ được mở rộng, không còn chỉ giới hạn ở các cơ sở quân sự, mà còn có những mỏ dầu và nhà máy lọc dầu lớn tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Arab Saudi, Kuwait, Qatar và Bahrain.

Tuyên bố được quan chức IRGC đưa ra vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Mỹ hết hạn. Hình ảnh do đài truyền và phát thanh quốc gia Iran (IRIB) công bố cho thấy IRGC triển khai các bệ phóng tên lửa đạn đạo trong cuộc diễu hành ở Tehran đêm 21/4, nhằm chứng tỏ vẫn duy trì năng lực đáp trả nếu xung đột tái diễn.

Iran diễu hành bệ phóng tên lửa đạn đạo tại Tehran IRGC diễu hành bệ phóng tên lửa đạn đạo trong sự kiện ủng hộ chính phủ đêm 21/4 tại Tehran. Video: IRIB

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 21/4 đơn phương tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran theo đề nghị từ nước trung gian là Pakistan.

Ông nói quyết định này nhằm tạo điều kiện cho "chính phủ đang chia rẽ nghiêm trọng" tại Iran đưa ra được đề xuất thống nhất cho vòng đàm phán thứ hai, dự kiến diễn ra tại Islamabad. Dù vậy, lãnh đạo Mỹ tuyên bố duy trì chiến dịch phong tỏa mọi cảng của Iran và yêu cầu quân đội Mỹ sẵn sàng hành động nếu cần thiết.

Thanh Danh (Theo CNN, PressTV)