Iran bắt tàu dầu ở Vịnh Ba Tư

Vệ binh Cách mạng Iran bắt tàu dầu bị cáo buộc chở lậu khoảng 350.000 lít dầu và áp giải phương tiện vào bờ.

Tư lệnh Vùng 2 hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Heydar Honarian-Mojarrad hôm nay thông báo tàu dầu treo cờ Eswatini đã bị bắt tại vịnh Ba Tư theo lệnh của tòa án. Con tàu chở khoảng 350.000 lít dầu diesel và đã bị áp giải đến cảng Bushehr ở miền tây Iran.

Ông Honarian-Mojarrad thêm rằng trên tàu có 13 thủy thủ đến từ Ấn Độ và một quốc gia láng giềng, song không nêu tên nước này. Giới chức Iran chưa công bố tên tàu dầu bị bắt, cũng như nơi xuất phát và đích đến của phương tiện.

Xuồng cao tốc Iran trong sự kiện ở ngoài khơi thành phố Bushehr, tỉnh Bushehr tháng 4/2024. Ảnh: IRGC

Trước đó một ngày, Iran cũng bắt hai tàu nghi chở lậu khoảng 80.000 lít nhiên liệu gần đảo Kish. Các công tố viên Iran cho biết những phương tiện này được cải tạo để lắp thêm bồn chứa nhằm đưa nhiên liệu ra nước ngoài.

Giá nhiên liệu tại Iran thuộc hàng thấp nhất trên thế giới nhờ trợ cấp của chính phủ. Tehran trong nhiều năm qua triển khai chiến dịch chống buôn lậu nhiên liệu sang các nước láng giềng bằng đường bộ và đường biển, bắt một số tàu nước ngoài bị nghi tham gia hoạt động này.

IRGC hồi đầu tháng 11 thông báo bắt tàu dầu Talara treo cờ Quần đảo Marshall ở Vùng Vịnh. Công ty quản lý tàu Talara cho biết Iran đã thả phương tiện và 21 thủy thủ.

Hãng thông tấn Fars đưa tin hàng hóa bị thu giữ là sản phẩm hóa dầu của Iran đang được vận chuyển trái phép đến Singapore, cho biết chịu trách nhiệm chính trong hoạt động này là một công dân hoặc doanh nghiệp Iran.

Khu vực vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Đồ họa: Đồ họa: MEE

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Iran International, AP)