Iran bắt hai tàu dầu nước ngoài trên Vịnh Ba Tư

Iran thông báo bắt hai tàu nước ngoài bị cáo buộc chở lậu khoảng một triệu lít dầu gần đảo Farsi và áp giải phương tiện vào bờ.

Tư lệnh Vùng 2 hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Heydar Honarian-Mojarrad ngày 5/2 thông báo đã bắt hai tàu chở dầu gần đảo Farsi và áp giải phương tiện đến cảng Bushehr ở miền tây Iran.

Hai tàu chở khoảng một triệu lít nhiên liệu, tương đương khoảng 6.300 thùng, trong đó có dầu diesel. 15 thuyền viên trên hai tàu đang bị tạm giữ. Tư lệnh Honarian-Mojarrad không nêu quốc tịch của thủy thủ, cũng như nơi xuất phát và đích đến của hai tàu dầu.

Giới chức Iran cáo buộc hai tàu này là một phần của mạng lưới buôn lậu nhiên liệu có tổ chức hoạt động ở khu vực nhiều tháng nay. Các tàu dầu nước ngoài này bị IRGC phát hiện thông qua hoạt động tình báo.

Xuồng cao tốc Iran gần một tàu chở dầu ở cảng Bushehr, năm 2024. Ảnh: AFP

Giá xăng dầu tại Iran thuộc hàng thấp nhất trên thế giới nhờ chính sách trợ cấp của chính phủ, nhưng đây cũng là nguồn cơn khiến hoạt động buôn lậu dầu giá rẻ từ nước này nở rộ.

Tehran trong nhiều năm qua triển khai chiến dịch chống buôn lậu nhiên liệu sang các nước láng giềng bằng đường bộ và đường biển, bắt một số tàu nước ngoài bị nghi tham gia hoạt động này.

Hồi tháng 12/2025, Iran bắt một tàu dầu nước ngoài với 16 thuyền viên đi qua eo biển Hormuz chiến lược. Trong tháng 11/2025, nước này cũng bắt loạt tàu dầu, thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm hóa dầu.

Vụ bắt tàu mới nhất diễn ra một ngày trước khi các đại diện Mỹ - Iran đàm phán hạt nhân tại Muscat, thủ đô Oman. Washington chưa bình luận về vụ bắt.

Vị trí eo biển Hormuz, UAE và Iran. Đồ họa: NASA

Đức Trung (Theo AP, AFP, Reuters)